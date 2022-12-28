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الأربعاء، 28-12-2022 12:05 م

عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – بالتعاون مع جمعية كلنا الخير الأردنية تطلق حملة الشتاء 2022

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – وبالتعاون مع جمعية كلنا الخير الأردنية RMHC مبادرتها السنوية "حملة الشتاء 2022" والتي تنفذها السلسلة بشكل دوري خلال الشتاء لإغاثة آلاف الأسر الأردنية ضمن العديد من المناطق، وتوزيع لوازم التدفئة من صوبات وأغطية وكوبونات لتعبئة الكاز والعديد من اللوازم الأخرى.

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وخلال حملة الشتاء 2022، قام فريق ماكدونالدز الأردن وفريق جمعية كلّنا الخير الأردنية بالتنقل بين عدد من المناطق التي يتواجد بها الأسر الأقل حظاً والأكثر احتياجاً بالعاصمة عمّان، وذلك استجابة لاحتياجات هذه الأسر وتنفيذاً لواجبها الإنساني ومسؤوليتها المجتمعية التي تندرج ضمن المبادرة الشاملة لماكدونالدز الأردن – سواعدنا نشمية.


وفي تعليقه، قال السيد أحمد عرموش، الرئيس التنفيذي لشركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن، بأن الشركة تؤمن بواجبها تجاه المجتمع المحلي، وخصوصاً بأن الرؤية الملكية السامية توجه منشآت القطاع الخاص إلى الاطّلاع بدورها تجاه الأسر الأكثر احتياجاً والمناطق الأقل حظاً، ومما جاء في تصريحه: "هنا في ماكدونالدز الأردن أطلقنا منظوراً شاملاً للمسؤولية المجتمعية، يغطي الاحتياجات الأساسية على أقل تقدير في القسم العملي والمادي والإنساني منها، إلى جانب البناء والنهضة التربوية والتعليمية والثقافية، التي لا نتوانى عن دعمها وتسخير كافة الإمكانات في سبيل تحقيقها. وخلال مبادرة الشتاء التي نطلقها كل عام، نستطيع التواصل المباشر مع أبناء مجتمعنا ولمس حاجاتهم الأساسية ومنها الدفء خلال الشتاء، وسنستمر في تقديم كل ما بوسعنا لتخفيف وطأة الشتاء على الأسر الكريمة والمعنية."

يشار إلى أن شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تقدم نموذجاً فريداً لتطبيق المسؤولية المجتمعية، وتطلق في كل فترة أو موسم ما يتناسب والاحتياجات التي تتعلق به، مثل حملة الشتاء التي تطلقها في بداية الموسم، وأخرى تساهم في تجهيز المدارس والطلاب في موسم العودة إلى المدارس، المبادرات الخيرية الرمضانية والتي تتضمن توزيع الطرود الغذائية والوجبات المجانية وغيرها، بالإضافة إلى دراسة خاصة بالخدمات التي ستفيد الأسواق المحيطة واستحداث فرص عمل عند افتتاح فروع جديدة وغيرها.

 




 

 


 

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