عودة سلسلة سامسونج GalaxyZ، ولا مفر من ذلك:"انضم إلى الجانب الآخر" الموسم الثاني

الوكيل الإخباري - أصدرت شركة سامسونج للإلكترونيات فيلماً عالمياً جديداً ضمن حملة " انضم إلى الجانب الآخر"، حيث تقدم إعلانات تشويقية للجيل القادم من أجهزة Galaxy المتوقع إطلاقها في وقت لاحق هذا الشهر خلال فعالية Galaxy Unpacked 2023.

اضافة اعلان



ويواصل فيديو الحملة الجديدة "انضم إلى الجانب الآخر" الفيديو الذي تم إصداره في سبتمبر الماضي، حيث يدعو الأفراد إلى الاستمتاع بالابتكار. ويتم عرض الطرق الفريدة التي يمكن من خلالها استخدام الأجهزة القابلة للطي، وقدرة هذه الأجهزة على تحدّي كل ما يعرفه المستهلكون عن الهاتف الذكي العادي، وذلك بطريقة مرحة من خلال مقاطع الفيديو. ويسلط مقطع الفيديو الجديد للحملة الضوء على الحواجز الملحوظة التي يواجهها الأشخاص عندما يفكرون بعيداً رغم رؤية الفوائد الكثيرة في الجانب الآخر. ومن خلال الحملة، تدعو سامسونج المستهلكين للاستمتاع بتجارب جديدة وفريدة من نوعها في الجانب الآخر.



وقالت سونيا تشانغ، نائب رئيس مجموعة تسويق العلامات التجارية لأعمالeXperience Business في سامسونج للإلكترونيات: "يعد "الجانب الآخر" أكثر من مجرد جهاز، بل طريقة تفكير ومعيشة.

إنه عالم جديد ومنفتح لأولئك الذين تنتظرهم تجارب أفضل ومن يرغبون في تجاوز حدود الأشياء الطبيعية وتجربة شيء جديد. ومن خلال سلسلة Galaxy Z، توفر سامسونج ابتكاراً يتحدى المعايير لإعادة تعرفة ما يمكن للهاتف الذكي القيام به ويتخطى الحدود التقليدية لفتح عالم جديد من التجارب."



شاهد فيديو "انضم إلى الجانب الآخر" الموسم الثاني لتبقى على اطلاع حول قدرة سامسونج على تخطي حدود الابتكار، من خلال تجارب الهاتف المحمول الأكثر تصميماً حتى الآن في Galaxy Unpacked 2023 وذلك في 26 تموز مباشرة على Samsung.com وغرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط وقناة سامسونج على اليوتيوب بدءاً من الساعة الثانية بتوقيت الأردن.