فلاورد تنضم إلى برنامج "روّاد الاستدامة" التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية

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الوكيل الإخباري- أعلنت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن انضمامها إلى برنامج "روّاد الاستدامة" التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية. تحت إشراف مجموعة السليمان، تم اختيار فلاورد إلى جانب شركات رائدة أخرى مثل "إكسترا"، "السعودية للشحن"، "جونسون كنترولز"، و"نسما" للمشاركة في هذه المبادرة الرائدة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة ودعم رؤية المملكة 2030. اضافة اعلان





تم الإعلان عن هذا البرنامج خلال حفل توقيع التزام خاص أقيم في جدة، حيث تعهد أعضاء من الإدارة التنفيذية للشركات المنضمة حديثاً، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للعمليات في فلاورد، السيد/ محمد العريفي، بالتزامهم بالممارسات المستدامة، كما حضر الحفل ممثلون رفيعو المستوى من وزارة الاقتصاد والتخطيط، مشيدين بجهود المملكة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2060 ودفع التقدم البيئي والاجتماعي.



ستوفر مجموعة السليمان، التي تم اختيارها كإحدى "الشركات الرائدة" من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط نظير قيادتها في مجال الاستدامة، الإرشاد والدعم لشركة فلاورد، حيث ستشارك أفضل الممارسات والاستراتيجيات لدمج الاستدامة بشكل أعمق في عمليات فلاورد. من المتوقع أن تساهم هذه الشراكة في تسريع مبادرات الاستدامة الخاصة بفلاورد، مما يتماشى مع رؤيتها لخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة من خلال تعزيز المسؤولية البيئية والاجتماعية.



وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد ، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نحن فخورون باختيارنا كإحدى الشركات المنضمة إلى برنامج روّاد الاستدامة التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط. هذه الفرصة تتيح لنا التعلم من قادة الصناعة مثل مجموعة السليمان وتعزيز التزامنا بالممارسات المستدامة. في فلاورد، نحن ملتزمون بدمج الاستدامة في كل جانب من جوانب أعمالنا، بدءاً من التوريد وحتى التوصيل، ونحن متحمسون للمساهمة في مستقبل مستدام للمملكة."



تم إطلاق برنامج "روّاد الاستدامة" رسمياً خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، وتحت رعاية وزارة الاقتصاد والتخطيط، يهدف البرنامج إلى تمكين المؤسسات في جميع أنحاء المملكة من خلال توفير الموارد والخبرات اللازمة لدمج الاستدامة في نماذج أعمالها. وبدعم من مجموعة السليمان و"Sustainability Excellence"، وهي شركة استشارية رائدة في مجال الاستدامة، يعزز البرنامج التعاون والابتكار لدفع تأثير بيئي واجتماعي واقتصادي حقيقي.



يمثل انضمام فلاورد إلى هذا البرنامج خطوة هامة في مسيرتها نحو الاستدامة، كشركة رائدة في قطاع توصيل الورود والهدايا أونلاين، تستمر فلاورد في الابتكار وتبنّي ممارسات مستدامة، لضمان أن تسهم عملياتها بشكل إيجابي في المجتمعات والبيئة التي تخدمها. إن مشاركة الشركة في برنامج "روّاد الاستدامة" تعزز توافقها مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على الطاقة المتجددة، وتقليل الكربون، وتعزيز الممارسات التجارية المستدامة كأركان رئيسية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.



فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.



