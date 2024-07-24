فوز "GamerG" الأردنية في نهائيات مبادرة "Visa في كل مكان 2024" لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

الوكيل الاخباري - أعلنت اليوم شركة Visa الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات (والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: V)، عن فوز شركة "GamerG" الأردنية، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية، في النهائيات الإقليمية لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من مبادرة "Visa في كل مكان". تم اختيار المنصة أيضًا لجائزة "اختيار الجمهور". وتم بث نهائي المسابقة الإقليمية مباشرة على الموقع الإلكتروني الرائد في مجال التكنولوجيا "تك كرانش" TechCrunch.



وكانت "GamerG" من بين خمسة متأهلين للتصفيات النهائية من المنطقة تم اختيارهم من بين 1400 متقدم نظراً لحلول المدفوعات المبتكرة التي قدمتها في مجالات الاحتيال والمخاطر، والهوية والقياسات الحيوية، والمحافظ الرقمية، والخدمات المصرفية المفتوحة، والتمويل المدمج، وغيرها من القطاعات الفرعية الأخرى. وبهذا الفوز، ستتأهل "GamerG" الآن إلى النهائيات العالمية في "تك كرانش ديسرابت" في سان فرانسيسكو يوم 28 أكتوبر، حيث تتنافس على الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 100 ألف دولار.



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وفي الفترة التي سبقت النهائيات الإقليمية لهذا العام، عقدت Visa العديد من الفعاليات الإقليمية الفرعية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك النسخة الأولى من مبادرة "Visa في كل مكان" للمشرق العربي، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، والتي شملت الأردن ولبنان وفلسطين والعراق. وتقاسم الفائزون في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لهذا العام عبر المسابقات مجموع جوائز إجمالية بقيمة 350 ألف دولار لدعم أعمالهم.



وبهذه المناسبة، قالت ليلى سرحان، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لقيادة أعمال الشركة في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان في Visa: "تعكس مبادرة ’Visa في كل مكان‘ التزام Visa بدعم وحفز الابتكار، وتقدير التكنولوجيا المالية كمحرك للنمو الاقتصادي والشمول المالي. لقد أظهر المتأهلون للتصفيات النهائية لهذا العام روح ريادة الأعمال الرائعة في هذه المنطقة. نهنئ عبد الرحيم هلال وراشد حدادين من شركة ’GamerG‘ الناشئة في الأردن على الفوز وجميع المشاركين. ونتمنى لشركة ’GamerG‘ حظاً سعيداً في النهائيات العالمية لمبادرة ’Visa في كل مكان‘. في بلدان منطقة المشرق العربي حيث تقود الحكومات والمؤسسات المالية جهود الشمول المالي، يمكن لمبادرات مثل مبادرة ’Visa في كل مكان‘ المساهمة في تعزيز الرقمنة وجاهزية السوق. ويسهم برنامجنا في مساعدة الشركات في مراحلها الأولى على توسيع نطاق الحلول الرائدة من خلال وضعها في المشهد العالمي، وربطها بشبكة ’Visa‘ الواسعة، ودفعها إلى المضي قدماً في مسيرات نموها وازدهارها".



كما أجرت Visa مؤخراً دراسة حول مشهد التكنولوجيا المالية في منطقة المشرق العربي، والذي سلط الضوء على أن 70% من شركات التكنولوجيا المالية التي شملتها الدراسة تستهدف التوسع الجغرافي في إطار خططها للنمو. واستطلعت الدراسة أيضاً توقعات شركات التكنولوجيا المالية بشأن التقنيات الناشئة التي ستلعب دوراً محورياً في المستقبل، حيث جاء الذكاء الاصطناعي في أعلى هذه التوقعات بنسبة 57%، تلاه الاعتماد البيومتري (48%)، وتقنيات الأمن السيبراني (48%).



ضمت قائمة المتأهلين للتصفيات النهائية لمبادرة "Visa في كل مكان 2024" لهذا العام:

•شركة "جيمر جي" "GamerG" الأردنية، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تنظم بطولات يومية للحصول على مكافآت مالية، وتستخدم تكنولوجيا التوفيق القائمة على المهارات لربط اللاعبين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. توفر المنصة بوابات دفع رقمية ملائمة عبر المحافظ والبطاقات والتحويلات المصرفية.



•"سي إن بي سكيور" "CnpSecure" في البحرين، مزود حلول رقمية متكاملة تعمل على مكافحة الاحتيال في حالة عدم وجود البطاقة ومخاطر رد المبالغ المدفوعة.



•تقدم شركة "تس بيمينتس" "Tess Payments" الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ومقرها قطر مجموعة واسعة من طرق الدفع المقبولة وحلول الدفع الآمنة والمريحة للتجار.



•تعد شركة "نومانيني" "Nomanini"، التي يقع مقرها الرئيسي في جنوب أفريقيا، شركة مطورة لمنصة دفع مصممة لربط منظومة تجارة التجزئة غير الرسمية وغير المتصلة في أفريقيا بالخدمات المالية الرقمية.

•تهدف شركة "أدفانتيدج هيلث أفريقيا" "Advantage Health Africa"، التي يقع مقرها في نيجيريا، إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الوصول والقدرة على تحمل التكاليف والجودة في قطاع الرعاية الصحية في أفريقيا من خلال الحلول الدوائية المتكاملة.



تم إطلاق مبادرة "Visa في كل مكان" في عام 2015، وتعمل على تمكين رواد الأعمال من الاستفادة من الفرص وبناء المصداقية من خلال وضعهم في المشهد العالمي وتسهيل الوصول إلى شبكة Visa الواسعة من الخبراء ومجموعة الحلول الشاملة. منذ إنشائها، شاركت أكثر من 15 ألف شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة في المبادرة، ونجحت في جمع تمويل مشترك تجاوز 48 مليار دولار أمريكي.

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