فيليب موريس إنترناشيونال تعلن عن اتفاقية للاستحواذ على فيرتين فارما

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشيونال، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:PM)، أنها أبرمت اتفاقية للاستحواذ على شركة "فيرتين فارما" Fertin Pharma A/S، وهي شركة رائدة في تطوير وتصنيع الأدوية والمنتجات الصحية المبتكرة، المعتمدة على أنظمة توصيل الدواء عبر الفم أو داخل الفم، بقيمة استثمارية تبلغ 5.1 مليار كرونة دانمركية (أي ما يعادل حوالي 820 مليون دولار أميركي).



وفي هذا الشأن صرح الرئيس التنفيذيلشركة فيليب موريس إنترناشيونال،ياتسيك أولتشاك: "إن الاستحواذ على"فيرتين فارما" سيشكل خطوة مهمة إلى الأمام في رحلتنا نحو تشكيل مستقبل خالٍ من التدخين، وتعزيز محفظتنا من المنتجات الخالية من الدخان، لا سيما فيما يتعلق بمنتجاتنا الحديثة،بالإضافة إلى تسريع تقدمنا إلى ما بعد النيكوتين.

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تتشارك في كل من فيليب موريس إنترناشيونال و"فيرتين فارما" الالتزام بالعلوم والابتكارات التي تركز وتسعى لتحقيق حياة أفضل للمستهلك.



وإننا لسعداء لإبرام هذه الاتفاقية؛ إذ ستسهم مجموعة تقنيات"فيرتين فارما" المتنوعة، والمزيج المتطور من الأعمال لديها، والخبرة ذات المستوى العالمي في إثراء مسار الابتكار لدينا، كما ستعزز قدراتنا، مما سيوفر السرعة ويوسع النطاق في مجال التوصيل الفموي لدعم أهدافنا لعام 2025، والمتمثلة في توليد أكثر من 50 في المائة من صافي عائداتنا من المنتجات الخالية من الدخان، وما لا يقل عن 1 مليار دولار أميركي من المنتجات التي تتجاوز النيكوتين ".



وتعتبر شركة "فيرتين فارما" شركة خاصة يعمل فيها أكثر من 850 موظفاً، وتتركز أعمالها في الدنمارك وكندا والهند.

كذلك، فإن الشركة تعد منظمة رائدة في مجال التعاقد للتطوير والتصنيع، ومتخصصة في البحث والتطوير وإنتاج العلكة وأقراص الجيب وأكياس النيكوتين والأقراص القابلة للتسييل والأنظمة الفموية الصلبة الأخرى لتوصيل المكونات النشطة، بما في ذلك النيكوتين، وهي شركة رائدة في إنتاج الحلول للعلاج ببدائل النيكوتين.

وتقدم الشركة وموظفوها خبرة علمية كبيرة ومعرفة لتطوير حلول جديدة وإبداعية،مما يحفّز النمو ويدفعه إلى ما وراء التصنيف في مجالات الأعمال الجديدة والقائمة.

وكانت "فيرتين فارما" قد حققت في عام 2020 إيرادات صافية بلغت 1.1 مليار كرونة دانمركية (أي ما يعادل حوالي 160 مليون دولار أميركي)، الأمر الذي تبع خلال العام الحالي بصفقة الاستحواذ التي أبرمتها مع فيليب موريس إنترناشيونال، والتي تمثل قيمتها حوالي 15 مرة ضعف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة"فيرتين فارما" في العام 2020.



وكنتيجة للاستحواذ على "فيرتين فارما"، فإن شركة فيليب موريس إنترناشيونال ستحقق ما يلي:



اكتساب دراية وخبرة كبيرة لتطوير وصياغة وتسويق المنصات الخالية من الدخان الحالية والإضافية - بما في ذلك القدرة على تسريع وجودها في فئة المنتجات الفموية الحديثة سريعة النمو، مما يوفر تجربة فائقة للمستهلك من خلال مجموعة واسعة من المنتجات الخالية من الدخان مثل أكياس وأقراص النيكوتين.

الاستفادة من منتجات "فيرتين فارما"للتوصيل عبر الفموالوصول إلى مجموعة من التقنيات الواعدة - المكملة لخبرة فيليب موريس إنترناشيونال في الاستنشاق - للنباتات المثبتة علمياً ومنتجات الرعاية الذاتية الأخرى، بما في ذلك الحلول والمكملات التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تعمل على تحسين حياة الناس في مجالات مثل النوم،والطاقة، والهدوء، والتركيز.



مواصلة بناء منصة الشركةالشاملة للبحث والتطوير وخبرة التصنيع في مجال النيكوتين وإلى أبعد من مجالات منتجات النيكوتين من خلال إضافة قدرات"فيرتين فارما"القوية والقوى العاملة الماهرة، بما في ذلك 80 عالماً وخبيراً.



تسريع التقدم في أولويات الاستدامة الرئيسة، لا سيما في توسيع نطاق الوصول إلى البدائل الخالية من التدخين للمدخنين البالغين في جميع أنحاء العالم لتسريع الإقلاع عن التدخين وبناء أعمال قوية تتجاوز النيكوتين.



ويشار إلى أن شركة فيليب موريس إنترناشيونال قد كانت أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن هدفها المتمثل في تحقيق أكثر من 50 في المائة من إجمالي إيراداتها الصافية من المنتجات الخالية من الدخان بحلول عام 2025.

وبالإضافة إلى التزامها المستمر بتحقيق مستقبل خالٍ من التدخين، تهدف شركة فيليب موريس إنترناشيونال إلى الاستفادة من القدرات في علوم الحياة، والابتكار في المنتجات، والخبرة السريرية لتوسيع محفظة منتجاتها بما يتجاوز التبغ والنيكوتين، مع بدائل وحلول مدعمة علمياً،وتعمل على تحسين حياة الناس، وتحدث تأثيراً إيجابياً على المجتمع.