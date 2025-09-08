الإثنين 2025-09-08 07:24 م
 

القريات تحتضن معرض الجامعات الأردنية الأول 2025 بمشاركة واسعة
 
الإثنين، 08-09-2025 06:54 م
الوكيل الإخباري-   انطلقت يوم أمس الأحد في فندق بست ويسترن بلس في مدينة القريات شمال المملكة العربية السعودية الشقيقة فعاليات معرض الجامعات الأردنية الأول 2025 المختص في السياحة التعليمية، والذي يستمر لمدة يومين، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة، وقد تم افتتاح المعرض تحت رعاية سعادة السيد فهد بن أحمد القبساني / أمين عام الغرفة التجارية في مدينة القريات، ويشارك في هذا المعرض إضافةً إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة عدد من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.اضافة اعلان


وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترتبط بشراكة استراتيجية مع هيئة تنشيط السياحة التي تقدم جهوداً جبارة في دعم السياحة التعليمية في المملكة، كما أن تنظيم هذا المعرض يأتي تنفيذاً للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، علماً بأن الوزارة والهيئة والجامعات الأردنية شاركت وستشارك في عدد آخر من المعارض التي ستقام في عدة دول خلال العام 2025، وقد شهد المعرض إقبالاً كبيراً من الطلبة وذويهم الذين حضروا للتعرف على الجامعات الأردنية وما تقدمه من برامج وتخصصات متميزة.
 
 
