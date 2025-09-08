القريات تحتضن معرض الجامعات الأردنية الأول 2025 بمشاركة واسعة

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترتبط بشراكة استراتيجية مع هيئة تنشيط السياحة التي تقدم جهوداً جبارة في دعم السياحة التعليمية في المملكة، كما أن تنظيم هذا المعرض يأتي تنفيذاً للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، علماً بأن الوزارة والهيئة والجامعات الأردنية شاركت وستشارك في عدد آخر من المعارض التي ستقام في عدة دول خلال العام 2025، وقد شهد المعرض إقبالاً كبيراً من الطلبة وذويهم الذين حضروا للتعرف على الجامعات الأردنية وما تقدمه من برامج وتخصصات متميزة.
