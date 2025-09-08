الإثنين 2025-09-08 07:24 م
 

"صناعة الأردن" تبحث مع مسؤولين جزائريين تعزيز التبادل التجاري

جانب من اللقاء
 
الإثنين، 08-09-2025 06:59 م

الوكيل الإخباري - التقى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اليوم الاثنين، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي في الجزائر كمال مولى، ورئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة الجزائري كمال رحماني، على هامش مشاركة وفد صناعي أردني في معرض التجارة الإفريقي، المقام حاليا في الجزائر، بتنظيم من شركة بيت التصدير.

وجرى خلال اللقاءين، اللذين حضرهما المستشار الاقتصادي بالسفارة الأردنية في الجزائر وائل المحادين ومدير ترويج الصادرات في شركة بيت التصدير خالد الصعوب، بحث سبل تعزيز وتطوير التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات التجارية بينهما، وآليات تطوير التبادل التجاري والاقتصادي بين غرفة صناعة الأردن والمؤسسات النظيرة في الجزائر، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين.

 
 
