"صناعة الأردن" تبحث مع مسؤولين جزائريين تعزيز التبادل التجاري

وجرى خلال اللقاءين، اللذين حضرهما المستشار الاقتصادي بالسفارة الأردنية في الجزائر وائل المحادين ومدير ترويج الصادرات في شركة بيت التصدير خالد الصعوب، بحث سبل تعزيز وتطوير التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات التجارية بينهما، وآليات تطوير التبادل التجاري والاقتصادي بين غرفة صناعة الأردن والمؤسسات النظيرة في الجزائر، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين.
