"صناعة الأردن" تبحث مع مسؤولين جزائريين تعزيز التبادل التجاري

الوكيل الإخباري - التقى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اليوم الاثنين، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي في الجزائر كمال مولى، ورئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة الجزائري كمال رحماني، على هامش مشاركة وفد صناعي أردني في معرض التجارة الإفريقي، المقام حاليا في الجزائر، بتنظيم من شركة بيت التصدير.

اضافة اعلان