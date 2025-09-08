مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
كما شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مدن وبلدات ومخيمات متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقال 16 فلسطينيا وهدم محال تجارية، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات جديدة على القرى الفلسطينية.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن، سلفيت، وجنين، وقلقيلية، والخليل، وطولكرم، ورام الله واعتقلت 16 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون.
