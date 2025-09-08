انطلاق فعاليات مؤتمر مستقبل السياحة في العقبة

الوكيل الإخباري أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي أن العقبة أثبتت رغم التحديات التي تمر بها المنطقة، قدرتها على الإنجاز، حيث استقبلت فنادقها حتى نهاية تموز الماضي أكثر من 532 ألف زائر بزيادة نسبتها 13% عن العام الماضي.

وأضاف المجالي خلال افتتاح مؤتمر مستقبل السياحة "الرؤية الاستراتيجية للسياحة في الأردن" الذي تنظمه شركة "رمال البترا" للتدريب والتنمية بحضور محافظ العقبة أيمن العوايشة، ومفوض السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي، إن نسبة الإشغال الفندقي ارتفعت إلى 47 % مقارنة بـ 39 %، في حين سجل مطار الملك حسين الدولي أكثر من 106 آلاف مسافر بزيادة 11 %، وهناك عودة قوية للبواخر السياحية بعد التوقف شبه الكامل عام 2024، حيث استقبلت العقبة 10 بواخر حملت ما يزيد على 19700 راكب.



وأشار إلى أن هذه النجاحات الملموسة لم تأت من فراغ، بل كانت ثمرة رؤية استراتيجية ومشاريع متكاملة وضعتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في صميم عملها.



وبين أن انعقاد هذا المؤتمر في العقبة ليس صدفة، فالعقبة اليوم تشكل الوجهة الأولى في المثلث الذهبي (العقبة – وادي رم – البترا)، وهي القلب النابض للسياحة الوطنية، ومن هنا، ننطلق برؤية استراتيجية تجعل من العقبة أكثر من مجرد وجهة شاطئية، لتكون مركزا عالميا للمؤتمرات والمعارض، وميدانا مفتوحا للتجارب السياحية الفريدة والفعاليات الشبابية.



من جانبه أكد أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي بلعاوي خلال افتتاح أعمال المؤتمر، أن الحكومة اعتبرت السياحة قطاعا رئيسا لقيادة النمو وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات باعتباره من أهم محركات رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2033.



وقال، إن الوزارة أقرت صندوق المخاطر بصياغة جديدة تحت مسمى صندوق تنمية السياحة وأعدت رؤيتها الاستراتيجية للسياحة في الأردن بما ينسجم مع المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 والتي تقوم على سبعة محاور رئيسة هي تطوير المنتج السياحي، والإصلاحات والتحول الرقمي، والتسويق والترويج وإدارة الموارد البشرية، وإدارة وحماية التراث والاستثمار، وتمكين المجتمعات المحلية.



بدوره أشار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر النائب حسين العموش، إلى أهمية الوصول لحياة كريمة للمواطنين من خلال استثمارهم في السياحة كون الأردن يزخر بمواقع سياحية وأثرية مميزة خاصة في مناطق القرى والأرياف.



وأشاد بجهود وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخططهما في الترويج والتسويق للسياحة الأردنية على المستوى المحلي والخارجي.