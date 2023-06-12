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الإثنين، 12-06-2023 01:26 م

كابيتال بنك يحقق انجازاً جديداً بحصوله على جائزة "الطاووس" عن فئة "البنك الأكثر ابتكاراً للعام 2023"

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الوكيل الإخباري - في إنجاز جديد يضاف لرصيد إنجازاته، أعلن كابيتال بنك – الرائد في تقديم الحلول المصرفية الشاملة في المملكة- عن حصوله علىجائزة "الطاووس" عن فئة "البنك الأكثر ابتكاراً للعام 2023"، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم على هامش قمة التكنولوجيا المالية للشرق الأوسط، التي انطلقت فعالياتها في عمّان تحت شعار "النظام الجديد للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية في مجتمع رقمي".

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وتهدف جائزة "الطاووس" إلى تكريم أفضل البنوك التي تمتلك حلول التكنولوجيا المالية الأكثر ابتكاراً، وتوظيفها الأمثل والأكثر كفاءة للتكنولوجيا لتوفير تجربة عملاء استثنائية، حيث حصل كابيتال بنك على هذه الجائزة بعد استيفائه لعدد من المعايير الخاصة بالجائزة والتي منها ؛ مدى تأثير الابتكارات التكنولوجية على المستخدمين وتفاعلهم معها، بالإضافة الى عوامل الإبداع والتخطيط الاستراتيجي.
وتفرّد  كابيتال بنك في السوق الأردني من خلال إطلاقه Blink البنك الرقمي الرائدفي توفير الحلول المصرفية المبتكرة ، للتأكيد على التزامه المتزايد بالابتكار الرقمي الذي يعزز من تنافسيته في السوق المصرفي الأردني، ويسهم بدعم توجهات الدولة في تحقيق الشمول المالي.


ويتبنى كابيتال بنك استراتيجية طموحة للتحول الرقمي وأتمتة الجزء الأكبر من أعماله المصرفية التقليدية، حيث  يُعد البنك من أوائل البنوك الأردنية التيتقدم خدمات مالية عبر منصات رقمية مثل خدمة التشات بوت iCa على الفيسبوك ومن ثم على واتساب، إلى جانب توفير منصة "كابيتال بنك الإلكترونية للأعمال" الجديدة المخصصة للشركات بمختلف أنواعها وأحجامها، وغيرها من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تهدف إلى الارتقاء بتجارب العملاء الرقمية لتلبية  احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.


تجدر الإشارة إلى أن قمة التكنولوجيا المالية تعتبر الحدث الأكثر تأثيراً في التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والابتكار المصرفي، إذ يضم نخبة من قادة الفكر في مجال التكنولوجيا والمؤسسات المالية العالمية وصناع القرار في قطاعات البنوك والمدفوعات والتجارة الالكترونية والتأمين والاتصالات وغيرها من المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.


 




 

 


 

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