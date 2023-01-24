كابيتال بنك يحقق نمواً متميزاً مع نهاية العام 2022 وأرباحه الصافية تصل إلى 91 مليون دينار وإجمالي أصوله إلى 7 مليارات دينار

الوكيل الإخباري - أعلن كابيتال بنك عن تحقيق أداء مالي قوي مع نهاية العام الماضي تمثل بتسجيله صافي أرباح وصلت إلى حوالي 91 مليون دينار، مقابل صافي أرباح بلغت 61 مليون دينار في نهاية العام 2021 وبارتفاع نسبته 49%،في حين بلغت نسبة النمو في صافي الدخل من الاعمال الاعتيادية بعد استبعاد كافة العمليات غير المتكررة ومن ضمنها ناتج عملية الاستحواذ على العمليات المصرفية لبنك سوسيته جنرال – الأردن 55%وبناء عليه، قرر مجلس إدارة البنك التوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح بنسبة (17)% من رأس المال.

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وقد حقق كابيتال بنك نمواً في جميع مؤشرات أدائه مع نهاية العام الماضي 2022، حيث ارتفعت صافي أصول مجموعة كابيتال بنك مع نهاية العام 2022 بنسبة 61% لتبلغ قرابة 7 مليارات دينار، مقابل 4.3 مليار دينار في نهاية العام 2021، مدعومة باستكمال الاستحواذ على بنك سوسيته جنرال – الأردن وبما يشكل 1.6 مليار دينار من صافي أصول المجموعة، فيما ارتفعت صافي محفظة التسهيلات الممنوحة للعملاء مع نهاية العام الماضي لتصل إلى 3.3 مليار دينار، مقابل 2.1 مليار دينار في نهاية العام 2021 وبنسبة نمو 54%.



كما سجلت ودائع العملاء أيضاً ارتفاعاً بنسبة 75.4% لتصل إلى 4.9 مليار دينار في العام 2022 مقابل 2.8 مليار دينار في العام 2021، فيما ارتفع مجموع حقوق الملكية في العام 2022 بنسبة 67% مقارنة بنهاية العام 2021، ليصل إلى 654مليون دينار، علماً بأن هذه النتائج الأولية خاضعة لأحكام وموافقة البنك المركزي الأردني النهائية.



وفي تعليقه على هذه النتائج ، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم:"شكّل العام 2022، استمراراً للإنجازات التي حققتها مجموعة كابيتال بنك، والتي عززت من مكانتنا المصرفية محلياً وإقليمياً، حيث عملنا على تدعيم قاعدتنا الرأسمالية وزيادة إجمالي الأصول."

مشيراً إلى أن أهم الانجازاتالتي تحققت في العام الماضي هي مباشرة المجموعة بتقديم خدماتها المصرفية والمالية في السوق السعودي الذي يعد اليوم ضمن أقوى الاقتصادات في العالم، مبيناً أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة حجم المبادلات التجارية بين السعودية والعراق والأردن مما سيدفع بزيادة وتيرة النشاط التجاري بين هذه الدول.



وعملت المجموعة – بحسب السالم – على رفع رأسمالها عن طريق دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يعد واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم، كمستثمر استراتيجي في المجموعة وبما نسبته 23.97% أي ما يعادل 131.2 مليون دينار، وتسميته لعضوين جديدين لتمثيله في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إصدار سندات الشق الأول بقيمة 100 مليون دولار وإدراجها في ناسداك دبي، مما عزز من القاعدة الرأسمالية للمجموعة.



من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك، داود الغول، أن النتائج المالية المتحققة مع نهاية العام 2022 جاءت بفضل نجاح المجموعة في تطبيق خططها الطموحة للتوسع والنمو، حيث نما صافي الدخل التشغيلي بنسبة42% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2021، إي ما يقارب 30.4 مليون دينار، مما انعكس إيجاباً على العائد على حقوق الملكية ليصل الى16.4%، وذلك من أعمال البنك الاعتيادية.



وبين الغول، أن مجموعة كابيتال بنك انتهت في العام الماضي من عملية دمج الأعمال المصرفية لبنك سوسيته جنرال -الأردن وانتقال أعمال شركة سوسيته جنرال -الأردن للتأجير التمويلي لكابيتال بنك تحت مسمى كابيتال للتأجير التمويلي، بالإضافة الى ضم شركة سوسيته جنرال - الأردن للوساطة المالية إلى شركة كابيتال للاستثمارات – الذراع الاستثماري لمجموعة كابيتال بنك.



وأظهرت النتائج المالية للمصرف الأهلي العراقي تحقيق نمواً في صافي الدخل التشغيلي، بنسبة 31%مقارنة بالعام 2021، فيما زادت إجمالي أصول المصرف بنسبة 34% لتصل إلىحوالي 1.2 مليار دينار أردني.

وحصل المصرف الأهلي العراقي للمرة الأولى على تصنيف ائتماني من قبل وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، حيث أعلنت الوكالة عن تصنيف الودائع طويلة وقصيرة الأجل للمصرف بالعملة المحلية لأول مرة عند B3.



أما بالنسبة لشركة كابيتال للاستثمارات، فقد بلغت أرباحها الصافية في نهاية العام 2022 نحو 5 ملايين دينار، وبنسبة نمو 32% مقارنة بالعام السابق، مدعومة بزيادة في حجم الأصول المدارة التي وصلت إلى 608مليون دولار امريكي بنسبة نمو 42%، وزيادة في عدد حسابات الوساطة والتداول بالعملات بمقدار 1700 حساب جديد.

كما ارتفعت حصة الشركة من حجم تعاملات بورصة عمان لتتجاوز 7% من حجم التداول.



وستواصل مجموعة كابيتال بنك العمل خلال العام 2023 على تنفيذ خططها الاستراتيجية المتعلقة في تطوير مستوى الخدمات والمنتجات والعمليات لتتماشى مع أحدث أساليب العمل المصرفي عالمياً وزيادة حصتها في الأسواق التي تعمل بها.

كما ستستمر في تعزيز ريادتها في جانب التحول والرقمنة على كافة أصعدة المجموعة، من خلال تقديم أحدث التطبيقات والحلول الإلكترونية والرقمية، ضمن أفضل الممارسات المصرفية المعمول بها والتي تخدم قطاعي الأفراد والشركات، ومن ضمنها التوسع في أعمال وخدمات البنك الرقمي Blink الذي أطلقته المجموعة في بداية العام 2022.

تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج أولية وخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني النهائية.