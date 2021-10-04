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الإثنين، 04-10-2021 02:39 م

كابيتال بنك يصدر بطاقات الائتمان والدفع المباشر لعملائه من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة في الأردن

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الوكيل الاخباري - أعلن كابيتال بنك – الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة لعملائه من الأفراد والشركات- عن إصداره لحلول مصرفية من فيزا لعملائه من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.

وستمكن هذه الحلول من فيزا، والتي تتضمن البطاقات الائتمانية بنوعيها؛ بطاقات Platinum وبطاقات Signature، الشركات من تمويل فجوة رأس المال العامل، وتسهيل عمليات الدفع والتحكم في المصاريف من خلال منح الشركات سقوفاً دوارة محددة ليتم استغلالها في تسديد المصاريف التشغيلية اليومية مثل؛ تسديد الفواتير وعمليات الشراء وتغطية المصاريف المتفرقة التابعة لأعمالهم، بالإضافة لتمكين الشركات من الدفع والشراء إلكترونياً في أي وقت وبنسب سداد مرنة.

وستمنح هذه البطاقات، الشركات القدرة على إدارة تدفقاتها النقدية وإدارة مدفوعاتها من خلال إصدار بطاقات تابعة بسقوف محددة لدوائر ووظائف مختلفة لديها.

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وفي تعليقه على إطلاق هذه البطاقات، قال رئيس قطاع الشركاتفي كابيتال بنك ياسر كليب :" يسعى كابيتال بنك بكل خطوة يخطوها إلى التميز وتجاوز توقعات عملائه سواء من الأفراد أو الشركات، واليوم نواصل العمل ونضيف إلى إنجازاتنا المتتالية في دعم وتمكين شركاتنا الأردنية بمختلف قطاعاتها وأحجامها ومساعدتها على تحقيق أهدافها بطرق وآليات سهلة بعيدة عن التعقيد والمبالغة، ولتحقيق هذه الغاية تعاونا مع شركة فيزا لنوفر لهذه الشركات عدداً من الحلول المصرفية عبر إطلاق مجموعة من البطاقات التي تحمل مزايا حصرية لهم وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم".


من جانبه، قالمدير فيزا في منطقة الأردن وفلسطين واليمن، رجائي عجور: "يسعدنا العمل مع كابيتال بنك لتقديم حلول فيزا لعملاء البنك من الشركات التي واجهت عاماً صعباً،خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لذلك تعد الحلول التي نقدمها مثالية للشركات التي تتطلع إلى تقليل التكلفة وتبسيط إعداد تقارير النفقات بسهولة وأمان.

 

نواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا مثل كابيتال بنك لمساعدة الشركات الأردنية على الوصول - والتمتع الكامل بمزايا - الاقتصاد الرقمي. "


كما ستتيح لحامليها من موظفي الشركة الحصول على المزايا المختلفة من شركة فيزا العالمية كالدخول الى صالات كبار العملاء في المطارات العالمية، وتغطية تأمينية على السفر، وخصومات متعددة وفق الفئة الممنوحة لها البطاقة.


أما بخصوص بطاقات الدفع المباشر Debit Card الصادرة عن كابيتال بنك، ستوفر هذه البطاقات للشركات خاصية الإيداع النقدي الفوري والمباشر بمبالغ محددة من خلال الصرافات الآلية التابعة للبنك لتتم عملية الإيداع في الحسابات الخاصة بهم لدى البنك بطريقة سهلة وآمنة.


ويواصل كابيتال بنك العمل على تطوير منتجاته وخدماته لتلبية احتياجات وتطلعات عملائه من الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة، ومساندتهم لتحقيق أهدافهم المالية والتشغيلية المرجوة بأحدث الطرق والوسائل التكنولوجية المختلفة.


ومن الجدير بالذكر أنإطلاق كابيتال بنك للبطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع المباشر للشركات تم بدعممن شركة فيزا العالمية، لتوفير حلول دفع سهلة وميسرة، ولتمكين عملاء البنك من قطاع الشركات من تنفيذ أعمالهم المصرفية بطريقة سريعة ومبسطة.

 




 

 


 

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