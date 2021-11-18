كابيتال بنك يطلق حملة توعوية لموظفيه بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من مرض السكري

الوكيل الإخباري - في إطار برامج مسؤوليته المجتمعية الداخلية، وحرصه على صحة وسلامة موظفيه، أطلق كابيتال بنك حملة توعوية لموظفيه على مدار أسبوع تضمنت فحوصات طبية لقياس مستوى السكر بالدم في مقر البنك الرئيسي،وتوزيع نشرات توعوية عن مرض السكري ومخاطره ومسبباته وطرق الوقاية منه، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من مرض السكري.

اضافة اعلان



ويولي كابيتال بنك اهتماماً كبيراً بموظفيه حيث يعتبرهم رأسماله الحقيقي وحجر الزاوية لجميع أعماله وأنشطته التشغيلية لذلك يحرص على التأكد من صحتهم وسلامتهم وتعزيز مستويات الرضا الوظيفي لديهم.



وفي تعليقها على هذه الحملة، أكدترئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو،على اهتمام البنك - وضمن برامج استراتيجية مسؤوليته المجتمعية الداخلية - بصحة وسلامة موظفيه وقالت:" نسعى دوماً لإشراك موظفينا ضمن جهودنا المبذولة في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية التي نطبقها في كابيتال بنك، ونبحث باستمرار عن طرق لتحسين جودة حياتهمبمختلف طرق الدعم والمشاركة.واغتنمنا مناسبة اليوم العالمي للسكري كفرصة رائعة لتأكيد التزامنا بتحقيق الرفاهية لموظفينا من خلال قيامنا بهذا النشاط لكي يطمئن الموظفين على صحتهم ويحصلوا على الوعي الكافي بما يخص مرض السكري ".

