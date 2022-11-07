كابيتال بنك يكفل 13 أسرة لمدة عام في إطار شراكته السنوية مع تكية أم علي

الوكيل الإخباري - في إطار التزامه بالعمل الخيري والإنساني خاصة فيما يتعلق بدعم ومساندة فئات المجتمع المحلي، أعلن كابيتال بنك عن تجديد اتفاقية شراكته السنوية مع تكية أم علي.

وبموجب الاتفاقية، سيلتزم كابيتال بنك بكفالة 13 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في مختلف المحافظات لمدة سنة واحدة، بواقع طرد غذائي شهري لكل أسرة مستفيدة من برنامج الدعم الغذائي المستدام من تكية أم علي.

وفي تعليقها على تجديد هذه الشراكة، قالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك، تولين بارطو:" نولي في كابيتال بنك أهمية قصوى لدورنا المجتمعي ونبذل كافة الجهود في سبيل تعزيز هذا الدور، من خلال تنفيذ استراتيجيتنا الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية والتي تقوم على دعم عدد من القطاعات ذات الأثر التنموي طويل الأجل، إضافة إلى دعم منظمات وجمعيات خيرية غير ربحية وتكون أولوياتها قائمة على دعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.”

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وأكدت بارطو على أهمية الدور الإنساني الذي تقوم به تكية أم علي وعلى الجهود المبذولة في سبيل مكافحة الجوع والفقر الغذائي في المملكة، معربة عن فخرها بتقديم كابيتال بنك الدعم لتكية أم علي ومساندة الجهود الاستثنائية التي يبذلها القائمون عليها لتحقيق الأهداف التي قامت لأجلها.



ومن جهته قال مدير عام تكية أم علي سامر بلقر:"نفخر بشراكتنا مع كابيتال بنك، ونشكرهم على دعمهم المستمر لتكية أم علي، ونؤكّد أن هذا الدعم سيوفر الدعم الغذائي المستدام لـ 13 أسرة من الأسر الأشد فقراً والأكثر حاجة في المملكة من خلال طرود غذائية شهرية تفي بالاحتياجات التغذوية لهذه الأسر لمدة شهر كامل وتكفي لتحضير ثلاث وجبات يومياً على مدار الشهر".



وأشار بلقر إلى أن تكيّة أم علي لن تتوانى أبداً عن دورها في تقديم ما بوسعها لتؤدي واجبها تجاه الأسر المحتاجة في جميع محافظات المملكة ، وستستمر تكية أم علي في أداء رسالتها دوماً وذلك من خلال شراكاتها مع المؤسسات من مختلف القطاعات بهدف دعم أكبر عدد من الأسر المحتاجة.



يذكر أن تكية أم علي تقوم في الوقت الحالي بإيصال الدعم الغذائي الشهري والمستدام لـ20,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة والذين يشكلون 100,000 فرداً، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام، والتي تحتوي على 19مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية، وتمكنّها من تحضير 3 وجبات يوميّاً طوال الشهر.