كابيتال بنك يوقع اتفاقية مع نادي عمّان للجولف ليرتقي بتجربة كبار عملائه المصرفية

11:03 ص

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الوكيل الإخباري- في إطار سعيه المتواصل لتقديم قيمة مضافة لكبار العملاء، وقع كابيتال بنك اتفاقية مع نادي عمّان للجولف، وذلك بحضور ممثلين من الجانبين. اضافة اعلان



وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية كابيتال بنك المستمرة لتعزيز تجربة عملائه وتوفير خدمات استثنائية تلبي تطلعاتهم وترتقي بتجاربهم الحياتية من خلال التعاون مع شركاء مرموقين مثل نادي عمّان للجولف.

وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة كابيتال بنك، نديم خيطان: "نسعى في كابيتال بنك باستمرار لتقديم قيمة مضافة لعملائنا، سواء من خلال خدماتنا المصرفية الخاصة أو عبر الشراكات التي تعزز تجاربهم. ونحن سعداء بالتعاون مع نادي عمّان للجولف، الذي يعتبر وجهة متميزة لمحبي الجولف في العاصمة. هذا التعاون يعكس التزامنا بتوفير تجارب تتماشى مع تطلعات عملائنا وتلبي احتياجاتهم."

من جانبها، أعربت السيدة مجد نجادة، المدير العام لنادي عمّان للجولف عن اعتزازها بالشراكة مع كابيتال بنك، وقالت: "يسرّنا التعاون مع كابيتال بنك الذي يشاركنا نفس القيم والطموحات. نطمح من خلال هذه الشراكة إلى تقديم تجربة استثنائية لعملاء البنك من محبي رياضة الجولف، وتمكينهم من الاستمتاع بخدمات النادي في أجواء مميزة."

يُذكر أن نادي عمّان للجولف يعد وجهة بارزة لعشاق رياضة الجولف في الأردن، حيث يوفر تجربة فريدة تجمع بين المناظر الطبيعية والخدمة المتميزة على ملعبه الذي يتكون من تسع حفر (PAR 3)، مما يجعله وجهة مثالية لعشاق الجولف في العاصمة.



