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الأربعاء، 26-10-2022 04:24 م

للعام الثاني على التوالي حزمة إنترنت من زين دعماً لمؤسسة الحسين للسرطان بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي

صثلا


الوكيل الإخباري - ضمن جهودها المتواصلة لدعم القطاع الصحي في المملكة، وشراكتها الممتدة كمتبرع متميز لمؤسسة الحسين للسرطان؛ أطلقت شركة زين الأردن وللعام الثاني على التوالي حزمة إنترنت خاصة لدعم مؤسسة الحسين للسرطان بالتزامن مع شهر تشرين الأول للتوعية بضرورة القيام بفحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

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وطرحت زين الحزمة الجديدة بسعة 30 جيجابايت صالحة لمدة شهر وبسعر 4 دنانير، وأعلنت عن تخصيص دينار واحد من ثمن كل حزمة لتغطية فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات غير المقتدرات في مركز الحسين للسرطان، ويمكن لجميع مشتركي زين بخطوط الأفراد إضافة الحزمة حتى نهاية يوم غد الخميس، عبر تطبيق زين (ZainJo App) للهواتف الذكية، المتوفر على متاجر التطبيقات App Store و Google play و Huawei AppGallery.
وجاء إطلاق زين لهذه الحزمة ضمن مبادراتها المستمرة تجاه القطاع الصحي في المملكة وخدمتها للمجتمع، حيث دأبت الشركة على دعم وإطلاق البرامج والمبادرات المختلفة التي تعنى بقطاع الصحة والتكافل المجتمعي ضمن جهودها لإدارة الاستدامة.

 




 

 


 

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