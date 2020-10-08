مجلس أمانة عمّان يوافق على اتفاقية التطوير الرئيسية مع شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير

الوكيل الاخباري –

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عقدت يوم الأحد 4/10/2020 جلسة (عن بعد) تجمع مجلس الأمانة برئاسة معالي أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربه لبحث اتفاقية إدارة الأصول ورخص الاستثمار مع شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير.وبعد نقاش مستفيض وافق مجلس أمانة عمّان على اتفاقية تطوير واستثمار وإدارة أصول ورخص الاستثمار الخاصة بالأمانة مع شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير المملوكة بالكامل للأمانة كمطور رئيسي وذراع استثماري والتي انطلقت بداية العام الحالي لتوفير فرص نوعية للمستثمرين تساهم في تنويع أصولهم واستثماراتهم لتحقيق عوائد مجدية والمساهمة في نهضة العاصمة عمّان والمملكة.تضمنت الاتفاقية ملحق بقائمة أولية لأصول إما جاهزة للتوقيع مع مستثمرين وذلك بعد تفاوض الشركة معهم أو جاهزة للطرح كفرصة استثمارية وتشمل مشاريع بأحجام استثمار مختلفة وهي مسلخ عمّان الجديد في منطقة الماضونة، مشروع تجاري في منطقة عبدون، مشروع متعدد الاستعمالات على شارع المطار قرب منتزه غمدان، مواقف سيارات طابقية في منطقة العبدلي، مشروع حي البنوك.وجاءت الاتفاقية اتباعاً لأفضل الممارسات العالمية للتطوير والاستثمار وذلك لتوضيح الواجبات والمسؤوليات ما بين أمانة عمّان الكبرى بصفتها مالكة للأصول والرخص وشركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير المطور الرئيسي لأصولها كذراع استثماري، كما ستتيح الاتفاقية لشركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير إدارة وتطوير واستثمار أصول أمانة عمّان الكبرى وحقوق الاستثمار المملوكة للأمانة والتي يحددها مجلس أمانة عمّان الكبرى، علماً أن ملحق قائمة الأصول أعلاه قابلة للتحديث باستمرار وسيتم عرض أي إضافة على مجلس الأمانة وحسب الأصول.كما تجدر الإشارة بأن شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير توفر مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية التي تخدم المدينة وتلبي حاجات السوق والمستثمرين وتطلعات "أمانة عمّان الكبرى" والمجتمع الأردني، وذلك من خلال عدة خيارات استثمارية تعبر عن الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص وذلك في سبيل تحقيق عوائد استثمارية عبر مشاريع مستدامة تواكب مشهد الأردن الحضاري الحديث، كما تقوم الشركة بتلبية طلبات االمستثمرين بخصوص طلباتهم الاستثمارية خارج نطاق الفرص الاستثمارية المطروحة من قبلها وذلك لتلبية الشريحة الأكبر من المستثمرين على أراضي أمانة عمّان وبمساحات وأحجام متنوعة.ومن المشاريع الاستثمارية المطروحة عبر شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير:1- المجمّع الطبّي، وهو مجمّع متخصص يقدم خدمات طبية متكاملة بما يعزز قطاع السياحة العلاجية للأردن على مستوى الإقليم. يوفر المشروع مرافق علاجية ل200 سرير, بالإضافة الى مركز للبحوث الطبية و عيادات خارجية و مرافق خدمية مساندة. كما يضم المشروع مرافق فندقية لخدمة النزلاء و مراجعي المراكز الطبية المنتشرة في المنطقة المحيطة بالمشروع.2- مشروع فندق شارع زهران، فندق عصري يقدم خدمات فندقية متكاملة بمقاييس عالمية و تشمل 72 غرفة فندقية مميزة, بالإضافة الى مرافق ترفيهية و مطاعم.3- أرض المعارض – طريق المطار، وهو مركز للمعارض يضم فراغات تفاعلية داخلية وخارجية، ومسارح وقاعات مؤتمرات بالإضافة الى مساحات عرض دائمة ومؤقتة.4- مشروع ترفيهي – سياحي، وهو مشروع حضري ضخم يضم مرافق ترفيهية تلبي مجموعة واسعة من وسائل الترفيه بالإضافة إلى متنزه ومركز مؤتمرات وفنادق وذلك في منطقة غمدان.ومن الرخص الاستثمارية المملوكة للأمانة مواقف السيارات على الطرقات، حلول المدينة الذكية، رخصة المسلخ، رخص الدعاية والاعلان والعديد من الرخص القابلة للاستثمار.