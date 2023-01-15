الأحد 15-01-2023
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المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم
افتتاح المقر الجديد لبيت الثقافة والفنون ودار خطوط وظلال للنشر بعمان
افتتاح قاعة المرحوم بني خالد بكلية الشريعة باليرموك
وزير الصحة : الحالة الوبائية مستقرة في الاردن
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أخبار الشركات
تويوتا هايلوكس تفوز للمرة الثالثة في رالي داكار 2023
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فورسيزونز عمّان يجدد التزامه نحو المجتمع المحلي والبيئة في المملكة
سامسونج للإلكترونيات تعلن عن عروض"سنة جديدة .. بداية ذكية" على مجموعتها من الأجهزة المتصلة
كورونا
كورونا
الصحة العالمية تدعو الصين لتقديم مزيد من البيانات عن تفشي كورونا
مصر.. رئيس لجنة 'الصحة البرلمانية' يوضح الموجة السابعة من كورونا
متحور أوميكرون الجديد يكشر عن أنيابه في أمريكا
هل تغير مصر إجراءاتها بالمطارات بسبب كورونا؟
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