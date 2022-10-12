مجموعة هيونداي موتور تحول جميع المركبات إلى مركبات محددة بالبرمجيات (SDV) بحلول عام 2025 لتقديم تحول نموذجي في تجربة العملاء والتنقل

الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة هيونداي موتور (المجموعة) اليوم عن استراتيجية عالمية جديدة لتحويل جميع المركبات إلى مركبات محددة بالبرمجيات (SDVs) بحلول عام 2025.ستوفر هذه المبادرة الرائدة في الصناعة، والتي تم تقديمها خلال المنتدى العالمي عبر الإنترنت لمجموعة Unlock the Software Age، حقبة غير مسبوقة من التنقل، مما يمنح العملاء حرية ترقية أداء ووظائف سياراتهم عن بُعد في أي مكان وفي أي وقت.



شاركت المجموعة أيضًا خططًا لتحويل تجربة العملاء طوال عمر السيارة بالكامل وتقديم حقبة جديدة من التنقل المتصل عبر تكنولوجيا البرامج المتطورة باستمرار.



ستضمن تقنيات التنقل والبرمجيات المتطورة باستمرار في مجموعة هيونداي موتور أن تظل جميع الطرازات، بما في ذلك تلك التي تم شراؤها بالفعل، محدثة. سيؤدي ذلك إلى تمكين وظائف السيارة، بما في ذلك السلامة والراحة والاتصال والأمن وأداء القيادة، ليتم ترقيتها عبر تحديثات البرامج اللاسلكية. استنادًا إلى منصة EV من الجيل التالي للمجموعة، ووحدة تحكم متكاملة، ونظام تشغيل للمركبات مطور داخليًا (ccOS) ، سيتم تجهيز جميع سيارات المجموعة لتلقي تحديثات البرامج اللاسلكية Over-The-Air (OTA) بحلول عام 2025.



تتوقع المجموعة أن يتم تسجيل 20 مليون مركبة في خدمة السيارات المتصلة حول العالم بحلول عام 2025. وستخلق المركبات المتصلة المجهزة بأحدث ميزات الاتصالات قيمة وإمكانيات غير مسبوقة وتوفر للعملاء خدمات شخصية ، مثل اشتراكات البرامج.



علاوة على ذلك، ستتواصل بيانات السيارة المتصلة العمل مع حلول التنقل الجماعي المستقبلية ، بما في ذلك المركبات المبنية للأغراض (PBVs) ، والتنقل الجوي المتقدم (AAM) ، والروبوتاكسي والروبوتات من خلال إنشاء منصة بيانات جديدة، سيتم تقديم خدمات مبتكرة من خلال ربط ومعالجة البيانات المختلفة التي يتم إنشاؤها طوال دورة حياة السيارة، بالإضافة إلى تعزيز إنشاء نظام بيئي مفتوح بالشراكة مع صناعات متنوعة مثل الخدمات اللوجستية والإقامة.



وستستثمر المجموعة أيضًا بكثافة في تكنولوجيا البرمجيات لدمج تقنيات الأجهزة والبرامج وتعزيز قدرات تكنولوجيا التنقل واستيعابها. بحلول عام 2030، تخطط المجموعة لاستثمار 18 تريليون وون في الموارد، بما في ذلك إنشاء مركز برمجيات عالمي جديد لتعزيز قدرات برمجياتها وتسريع تطوير المركبات المعرفة بالبرمجيات.



قال تشونغ كوك بارك، رئيس ومسؤول قسم البحث والتطوير في مجموعة هيونداي موتور: "من خلال تحويل جميع المركبات إلى مركبات محددة بالبرمجيات بحلول عام 2025 ، ستعيد مجموعةهيونداي موتور تعريف مفهوم السيارة بالكامل وستأخذ زمام المبادرة في الدخول في عصر التنقل الذي لم يسبق له مثيل" وأضاف: "إن صناعة سيارات ذات رؤية مستقبلية تتمتع بالقدرة على التطور من خلال البرامج سيمكّن العملاء من إبقاء سياراتهم مواكبة لأحدث الميزات والتكنولوجيا بعد فترة طويلة من مغادرتهم المصنع."



تحديثات برامج Over-The-Air (OTA) لجميع طرازات HMG بحلول عام 2025



اعتبارًا من عام 2023، سيتم تجهيز جميع السيارات الجديدة التي تنتجها المجموعة لتلقي تحديثات برامجOver-The-Air (OTA)المباشرالتي تمكن العملاء من تحديث سياراتهم باستمرار. لن ينطبق هذا التحول على النماذج الكهربائية فحسب، بل ينطبق أيضًا على سيارات محرك الاحتراق الداخلي. ستتطور جميع قطاعات سيارات المجموعة المباعة في جميع أنحاء العالم لتصبح محددة بالبرمجيات بحلول عام 2025.



سيتمكن العملاء من ترقية أداء ووظائف سياراتهم عن بُعد في أي مكان وفي أي وقت ، دون الحاجة إلى نقلهم إلى مركز الخدمة. ونظرًا لإمكانية تحديث السيارة باستمرار، سيتم أيضًا تعزيز قيمتها المتبقية. اعتبارًا من عام 2023 ،ستقدم المجموعة هذه الخدمة، مبدئيًا عبر العديد من طرازات السيارات في المناطق العالمية القادرة على تلقي خدمات السيارات المتصلة . (CCS) مع القدرة على اختيار وشراء الوظائف والميزات التي تلبي احتياجاتهم وأذواقهم، سيتمتع العملاء بالحرية لإنشاء سيارات تتناسب بشكل أفضل مع أنماط حياتهم.

توفر الكمية الهائلة من البيانات الناتجة عن 20 مليون مركبة مشتركة في خدمة السيارات المتصلة للمجموعة الأساس لمزيد من التطوير للخدمات الشخصية. تخطط المجموعة لتقديم خدمات مخصصة بشكل مستمر يمكنها تعزيز متطلبات العملاء الفردية والتعامل مع بيانات السيارة الضخمة بشكل سريع وموثوق للغاية.



منصة EV من الجيل الجديد لتسريع تحول SDV



تخطط المجموعة لتقليل الوقت المطلوب بشكل كبير لجميع عمليات الإنتاج الضخم ، بما في ذلك التخطيط والتصميم والتصنيع ، من خلال تطوير منصة برامج وأجهزة مشتركة للمركبات. سيسمح ذلك لمشاركة مكونات السيارة عبر قطاعات المركبات المختلفة ، مما يؤدي إلى تطوير أكثر كفاءة للمركبة وتخفيضات أكبر في التكلفة. سيؤدي تقليل تعقيد السيارة إلى زيادة تعزيز فعالية تقنية.SDV



ستعمل برامج المركبات القابلة للترقية باستمرار على تعزيز قدرة مجموعة هيونداي موتور على تأمين تدفقات إيرادات متنوعة ومستقرة من خلال توفير ميزات ووظائف جديدة للمركبة والاستفادة من البيانات المختارة لتقديم خدمات مخصصة لكل عميل. كما سيتم تحسين ربحية المجموعة عن طريق تقصير وقت تطوير السيارة وتقليل التكاليف من خلال توحيد النظام الأساسي.

ستقدم المجموعة أيضًا المركبات في عام 2025 بناءً على منصتي EV الجديدتين ، منصتي eMو . eSسيتم إنشاء منصات EV الجديدة في إطار نظام الهندسة المعيارية المتكاملة (IMA) للمجموعة.



يتم تطوير منصةeMخصيصًا للمركبات الكهربائية في جميع القطاعات وستوفر تحسينًا بنسبة 50 في المائة في نطاق القيادة بشحنة واحدة مقارنة بالمركبات الكهربائية الحالية. كما يتم تطوير منصةeMلدعم المستوى 3 أو أعلى من تكنولوجيا القيادة الذاتية وميزات تحديث برنامج OTA.



وسيتم تطوير منصةeSللمجموعة على أنها "لوح تزلج" للمركبات الكهربائية، و حصريًا للمركبات المبنية الغرض (PBVs) ، مع هيكل مرن تمامًا لتلبية متطلباتB2B ، وتوفير حلول مصممة خصيصًا للشركات العاملة في مجال التسليم، والخدمات اللوجستية، و قطاعات حجز السيارات.



قال بول تشو نائب الرئيس التنفيذي لرئيس مركز تطوير الإلكترونيات والمعلومات والترفيه لمجموعة هيونداي موتور: "في عام 2025، ستقدم مجموعة هيونداي موتورمركبات بنوعين من المنصات: eM ، منصة مخصصة للركاب EV ؛ و eS ، منصة حصرية للمركبات مبنية الغرض" وأضاف: " تتطور هذه المنصات الجديدة في إطار "الهندسة المعيارية المتكاملة" لمجموعة هيونداي موتور، والتي ستؤدي إلى مزيد من التوحيد القياسي والنمذجة للمكونات الأساسية للسيارات الكهربائية، مثل البطاريات والمحركات، مع تقديم مزايا في قطاعات إضافية للسيارات الكهربائية."



ستعمل الهندسة التركيبية المتكاملة للمجموعة على تسهيل توحيد مكونات المركبات الكهربائية الرئيسية وتوحيدها. من خلال توحيد البطاريات والمحركات الكهربائية، على سبيل المثال، والتي تختلف حاليًا عبر كل طراز من طرازات المركبات الكهربائية، ستطبق المجموعة بشكل مرن مكونات مشتركة لكل مركبة، وبالتالي توسيع تشكيلتها بكفاءة.



تقوم المجموعة أيضًا بدمج وحدة التحكم في السيارة بالمثل. في السابق، كان يلزم ترقية نظام البرنامج بشكل منفصل لكل وحدة تحكم لترقية وظائف المركبات. ومع ذلك، توفر وحدة التحكم المتكاملة حلاً لجعل هذه العملية أكثر منهجية وكفاءة. وبالتالي، يمكن تقليل العدد الإجمالي لوحدات التحكم بشكل كبير من خلال دمج المكونات الكهربائية ذات المستوى الأدنى التي تتم إدارتها بواسطة وحدات التحكم ذات المستوى الأعلى.



ستتيح وحدة التحكم المتكاملة التطوير الفعال لقطاعات المركبات المتنوعة والنماذج الاستراتيجية المحسنة لكل منطقة وتسهيل عملية إضافة ميزات جديدة وتحسين الأداء. سيتم تقصير دورة تحديثات البرامج، بينما سيزداد التكرار. كما تمكّن التكنولوجيا المجموعة من الاستجابة بمرونة وسرعة لتلبية احتياجات السوق والعملاء المتغيرة بسرعة.



يتم حاليًا تطوير نظام المعلومات والترفيه ونظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS) الذي تنتجه المجموعة بالفعل بشكل كبير من خلال إدخال أحدث تقنيات التحكم المتكاملة. بحلول عام 2025، سيتم أيضًا دمج أدوات التحكم في الراحة والقيادة تدريجيًا.





قال هيونغ كي أهن، نائب رئيس مجموعة تطوير الإلكترونيات: "يمكن اعتبار العمارة الكهربائية والإلكترونية على أنها بنية متصلة عضوياً تعمل على تحسين وظيفة مكونات الجهاز الكهربائي للسيارة". "لتطوير العدد المتزايد من المكونات الكهربائية بكفاءة نظامية، اختارت مجموعة هيونداي موتور تنفيذ" بنية المجال المركزية "، والتي تعمل على بناء مجموعات ودمج وحدات التحكم في جميع أنحاء السيارة في أربعة مجالات، الراحة، والقيادة، والمعلومات الترفيهية، و ADAS . نظرًا لأن هذه البنية تقلل بشكل كبير من تعقيد التطوير وتمكن من تنفيذ تحديثات البرامج دون عناء دون أي متطلبات لتعديل وحدة التحكم يدويًا، فهي مثالية لتقديم مجموعة متنوعة من قطاعات السيارات، ونماذج خاصة بالمنطقة مصممة لمختلف البلدان. كما أنها تمكننا من الاستجابة بمرونة لما يريده المستهلكون في هذا السوق سريع التغير. "



نظام تشغيل السيارة المتصل الرائد(ccOS)



ستثبت أنظمة تشغيل السيارات المتصلة (ccOS) المبتكرة والمطورة داخليًا للمجموعة أنها مفتاح لطموح المجموعة لتولي زمام المبادرة في توفير حلول تنقل عالمية تحويلية. يمكن تطبيق النظام الأساسي لبرنامجccOSعلى جميع وحدات التحكم ويمكنه زيادة أداء الأجهزة من خلال قوة حوسبة عالية للغاية.



لجمع ومعالجة الكم الكبير من المعلومات الناتجة عن السيارات المتصلة بكفاءة، يلزم وجود أشباه موصلات لمعالجة المعلومات عالية الأداء. ومن ثم تعمل المجموعة معنفيديا، الشركة الرائدة في حوسبة الذكاء الاصطناعي، وتتعاون في تحميلccOSمُحسَّن على نفيديادرايف، وهو أشباه موصلات عالية الأداء لمعالجة المعلومات.



نفيدياهي شركة تتمتع بنقاط قوة تكنولوجية في الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وإدراك الرسومات، والمعالجة، كما تتيح منصةنيفيديا درايف معالجة حساب البيانات على نطاق واسع بوتيرة فائقة السرعة. وقعت المجموعة اتفاقية لتطوير التكنولوجيا معنفيديافي عام 2015 وتجري أبحاثًا لتطبيق تقنية السيارات المتصلة على المركبات التجارية ذات الإنتاج الضخم.



استنادًا إلى وحدات التحكم المتكاملة ومنصة البرامج الداخلية، تعمل المجموعة أيضًا على تعزيز قدرتها التنافسية بشكل كبير في تكنولوجيا القيادة الذاتية.



قال وونغ جون جانج، نائب الرئيس الأول ورئيس مركز القيادة الذاتية لمجموعة هيونداي موتور: "تتمثل فلسفة مجموعة هيونداي موتور في تطوير تقنية القيادة الذاتية في" السلامة العامة "و" الراحة الانتقائية ". "نحن نعمل بجد لتحسين التكنولوجيا لكل شخص على الطريق، وليس فقط للسائقين، ليتمكنوا من التنقل بأمان وراحة."



سيدعم نظام التشغيلccOSالمتطور للمجموعة تكنولوجيا البرمجيات المطلوبة لتحليل البيانات ومعالجتها بسرعة فائقة، والتي توفرها قدرات جمع البيانات الهائلة للتكنولوجيا مثل المستشعرات داخل الكاميرات والرادارات وأجهزةLiDARالمثبتة على السيارة.



تعمل المجموعة على تطوير وحدة تحكم متكاملة من الجيل الثالث تعتمد على الجيل الجديد من أشباه الموصلات عالية الأداء لوحدة المعالجة المركزية لتطوير تقنية القيادة المستقلة. ستتيح وحدة التحكم المدمجة الجديدة إجراء عمليات حسابية أسرع وتحكمًا أكثر كفاءة من خلال تثبيت وحدة معالجة مركزية عالية الأداء وزيادة التكامل بين وحدات التحكم مقارنةً بوحدة التحكم المتكاملة من الجيل الثاني التي يتم تسويقها حاليًا.



سيصبح جهاز التحكم المتكامل من الجيل الثالث أساسًا لتوسيع المجموعة للمركبات ذات القيادة الذاتية من المستوى 3 ذات الإنتاج الضخم بالإضافة إلى تسويق مستويات القيادة الذاتية من المستوى 4 والمستوى 5 في الوقت المناسب. يتم تطويره أيضًا لتقديم تبديد حرارة محسّن، ومستويات ضوضاء أقل وخفض تكاليف الإنتاج.



هذا العام، ستطبق المجموعة برنامجًا متقدمًا للقيادة على الطرق السريعة (HDP) على جينيسيس G90، وهي تقنية من المستوى 3 للقيادة الذاتية استنادًا إلى الجيل الثاني من وحدة التحكم المتكاملة. تعمل المجموعة أيضًا على تطوير دليل وقوف السيارات عن بُعد (RPP) للقيادة الذاتية من المستوى الثالث.





خلق خدمات مبتكرة وتجارب تنقل جديدة



تقوم المجموعة أيضًا ببناء منصة بيانات جديدة يمكنها دمج ومعالجة البيانات التي تم إنشاؤها طوال دورة حياة السيارة بأكملها، بما في ذلك التصنيع والإنتاج والتشغيل، والتي سيتم استخدامها لإنشاء مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة.





"لن تكون منصة البيانات الخاصة بمجموعة هيونداي موتور مخصصة للقيادة فقط" قال يونسوك جين، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم ابتكار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجموعة هيونداي موتور. "ستلعب أيضًا دورًا مهمًا في تعزيز الراحة والتنوع في تجربة التنقل للعميل من خلال المشاركة طوال دورة حياة السيارة بأكملها". وأضاف: "من الآن فصاعدًا، سنساعد أيضًا في إنشاء نظام بيئي جديد للتنقل، وربط السيارات بأجهزة التنقل الأخرى، بناءً على اتصال البيانات وقابلية التوسع."





ستركز منصة بيانات المجموعة على التكنولوجيا القادرة على تحديد كيفية إنشاء البيانات في كل مرحلة من مراحل دورة حياة السيارة وجمع البيانات اللازمة وتحليلها بشكل انتقائي لتقديم خدمات قيمة للعملاء. ستتم معالجة البيانات المجمعة من خلال وحدة التحكم عالية الأداء في السيارة وتحليلها بشكل مستمر باستخدام تقنية التعلم العميق لضمان السرعة والكفاءة المثلى.



وتحقيقا لهذه الغاية، تعمل المجموعة بشكل مطرد على تعزيز قدرات الموظفين والموارد لتمكينها من إنشاء معلومات وخدمات قيمة من خلال معالجة كميات كبيرة من البيانات بسرعة وثبات. بالإضافة إلى عشرات الآلاف من السيارات المتصلة في جميع أنحاء العالم، سيتم جمع البيانات من مصادر إضافية متعددة، مثل إشارات المرور والبنية التحتية ورسم خرائط الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

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بالإضافة إلى ذلك، تخطط المجموعة للمساهمة في إنشاء نظام تنقل جديد من خلال ربط أجهزة التنقل المستقبلية المختلفة بناءً على اتصال البيانات وقابلية التوسع.





سيؤدي الجمع بين تقنيات الأجهزة والبرامج إلى تمكين مجموعة هيونداي موتور من تحسين قدرات تقنية التنقل واستيعابها وتعزيز تصميم المجموعة على تولي زمام القيادة في مستقبل التنقل.





التنقل في المستقبل والتحديات الجديدة





تتوقع المجموعة مستقبلًا يتم فيه تغيير نموذج صناعة التنقل بالكامل، مما يتيح للناس الاستمتاع بسفر مريح وسلس، حتى لو لم يكن لديهم سيارة. سوف تستوعب استراتيجية المجموعة المتوسطة إلى طويلة المدى بُعدًا جديدًا لخدمة التنقل. باستخدام حساب واحد، سيكون من الممكن توصيل واستخدام العديد من أجهزة التنقل قيد التطوير، بما في ذلك Advanced Air Mobility (AAM) و PBV والروبوتات والروبوتاكسي. وستكون البرمجيات هي التكنولوجيا الأساسية التي توفر هذا المستقبل من خلال توصيل أجهزة وخدمات التنقل الجديدة بسلاسة.



أوضح تشانغ سونغ، رئيس ومسؤول قسم النقل كخدمة (TaaS) في مجموعة هيونداي موتور " نقصد بكلمة" التنقل "أكثر من مجرد التنقل بين المواقع. نحن نتحدث عن الرحلة الكاملة، بدءًا من مغادرة منزلك ومقابلة الأصدقاء، إلى أشياء مثل الشحن والتسوق وتناول الطعام والعودة إلى المنزل أخيرًا " وأضاف: " سيوفر التنقل المعرّف بالبرمجيات تجربة مستخدم شاملة تستند إلى بيانات تنقل واسعة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تفهم نوايا المستخدم وسياقه. بهذه الطريقة، يمكن ربط كل هذه الرحلات بسلاسة ".





لضمان استمرار ريادتها في توفير حلول التنقل، ستنشئ مجموعة هيونداي موتور مركزًا عالميًا للبرامج، للاستجابة بشكل استباقي للتغيرات في سوق التنقل في المستقبل من منظور طويل الأجل. سيقوم مركز البرمجيات العالمي الجديد بتطوير أجهزة وحلول تنقل محددة بالبرمجيات، متجاوزة سوق المركبات لدخول سوق التنقل والخدمات اللوجستية. ستنشئ أيضًا نظامًا لأجهزة التنقل المطورة ذاتيًا للاتصال بالنظم الإيكولوجية للهواتف الذكية أثناء تطوير التقنيات والشركات التي يمكنها توصيل أجهزة التنقل والتحكم فيها في إطار نظام تشغيل حضري واحد وجعل القيادة الذاتية ممكنة.





ستستثمر مجموعة هيونداي موتور 18 تريليون وون (12.83 مليار دولار) بحلول عام 2030 في قطاعات مثل مركز البرمجيات العالمي ومقر البحث والتطوير لتعزيز قدرات البرمجيات لتطوير SDV . ستقوم المجموعة أيضًا بتوظيف بعض من أفضل مطوري البرامج في العالم وتطوير الأجهزة والخدمات التي تعطي الأولوية لتجربة المستخدم لتقديم تجارب جديدة إلى سوق التنقل.





التكنولوجيا لتقديم حقبة جديدة من التنقل





قال تشونغ كوك بارك، رئيس ومسؤول قسم البحث والتطوير في مجموعة هيونداي موتور: "كشفت مجموعة هيونداي موتور اليوم عن المفاهيم التقنية والاستراتيجيات والسيناريوهات المستقبلية المتعلقة بالمركبات المعرفة بالبرمجيات والتي ستدعم جوهر التنقل في المستقبل". "سيعمل نهجنا الشامل على تمكين مجموعة هيونداي موتور من قيادة التحول في نموذج التنقل. وبينما ننتقل بهذه الابتكارات التكنولوجية من الخيال إلى الواقع، ستفتح مجموعة هيونداي موتور الإمكانات المستقبلية للسيارة وتفتح إمكانيات جديدة لإعادة كتابة تجربة العملاء وتقديم طريقة جديدة للحياة، مليئة بالمعنى والقيمة ".



بينما تشرع المجموعة في تحدٍ جديد لتحويل التنقل وتلبية احتياجات العملاء في المستقبل، فإنها ستواصل أيضًا تطوير نماذجها الحائزة على جوائز لتلبية احتياجات العملاء اليوم. لقد تم التأكيد باستمرار على جاذبية عروض عملاء المجموعة، كما يتضح مؤخرًا من خلال مجموعة الجوائز الممنوحة على طرازات EV من العلامات التجارية لهيونداي وكيا وجينيسيس من قبل النقاد ووسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم.





اليوم، أثبتت تقنيات SDV المتطورة للمجموعة، مثل المعلومات والترفيه والاتصال و ADAS ، أنها تحظى بشعبية كبيرة لدى العملاء، ومع التطور السريع للتكنولوجيا، سينفتح عالم جديد كامل من الاحتمالات. سيؤدي ذلك إلى جعل المجموعة في طليعة توفير حلول تنقل جديدة تمامًا مع تغير المجتمع، وتطور وسائل النقل، وأصبحت المركبات المعرفة بالبرمجيات شائعة.