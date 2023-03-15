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الأربعاء، 15-03-2023 09:19 ص

محمد جوريشي طالب جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يحصل على المركز الثاني في مسابقة أفضل فيديو في احتفالات "قناديل المحبة..الأسبوع الهاشمي للولاء والوفاء"

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الوكيل الإخباري - حصل الطالب محمد مهند جوريشي في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا على المركز الثاني في مسابقة افضل فيديو ضمن احتفالات الجامعة الهاشمية في اليوم الوطني احتفاءً بعيد جلالة الملك عبدالله الثاني، ووفاء ليوم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، واعتزازا بيوم الكرامة ، والذي جاء بعنوان "قناديل المحبة.. الأسبوع الهاشمي للولاء والوفاء".اضافة اعلان


وجاء الفوز خلال مشاركة الجامعة في معرض الرسم الحر للوحات فنية للإبداعات الطلابية الذي تم افتتاحه من قبل رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور فواز عبد الحق الزبون.

ومن جانبه هنأ عميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم الطالب جوريشي على فوزه وانجازه المشرف الذي يجسد أسمى معاني الولاء والانتماء لقائد البلاد المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، معززين مشاعر الفخر والاعتزاز والوفاء ببطولات الجيش العربي والمحاربين القدامى مخلدين تاريخ وطننا.

وأكد الدكتور سالم ، حرص الجامعة على إدماج طلبتها في كافة المناسبات الوطنية التي تعزز مشاعر الانتماء والفخر ليكونوا سفراء الأردن في كافة المحافل والمشاركات العالمية.

 




 

 


 

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