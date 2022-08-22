مركز ZainEsports يُقيم بطولة PUBG Mobile لنجوم البث الأردنيين في متحف الدبابات الملكي

الوكيل الإخباري - انطلاقاً من مساعيها في تنمية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية الواعد، وتماشياُ مع النمو المتسارع لهذا القطاع أقامت شركة زين وعبر مركزها للرياضات الإلكترونية ZainEsportsJo وبالتعاون مع ماهر سلطانة الشهير بـ (Maherco Gaming) يوم الجمعة النسخة الثانية من البطولة الأضخم لنجوم البث الأردنيين في لعبة (PUBG Mobile) بمشاركة 22 من أبطال اللعبة وذلك في متحف الدبابات الملكي.

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وأقيمت البطولة في متحف الدبابات الملكي وشارك بها نجوم البث هاني قبلان (3ABSI)، وعلي موسى (Abu srwal) ، وماهر سلطانة (Maherco Gaming)، ومحمد البدور(Abo ATA)وفيصل الحاج حسن (Abu Ghazi ) ، ومحمد مشعل (ABU MASHAL) وRIVo ، وسهم سلطانه (Sahmeco)، ودانا السيلاوي (Dana Gaming)،وفراس البدور(Dayson)، وثائر العبادلة (D3bol)، وعمر الشرع (X-0mar Blaze) وعمر عبدالله (Raicho)وناصر العطيات(Al Salti- )و قصي البنّا (Khiara) ويحيى أبو جرادة (Abu Jaradeh) وأسامة باكير (Newton) و(Cuzn& Zara) و(Shadi) و(Mix) و(Al Karaki)

وشهدت البطولة التي بُثت على حساب ZainEsportsعلى منصةفيسبوك حماساً عالياً من الفِرق المُشاركةوحظيت بمتابعة 232 ألف مُتابع عبر البث المُباشر.

وتعمدشركة زين على تنظيم وإقامة بطولات الألعاب الإلكترونية بشكل دوري إيماناً منها بضرورةتوفير منصة فريدة تتيح لهواة وعشّاق الألعاب الإلكترونية تنمية وتطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم والاستفادة من خبراتهم لتشكيل منتخبات لتمثيل الأردن في البطولات الإلكترونية الدولية والعالمية، إلى جانب ترسيخ مكانة الأردن كوجهة رائدة لاستضافة البطولات والفعاليات التي تُعنى بهذا المجال،وتماشياُ مع توصيات رؤية التحديث الاقتصادي بدعم الصناعات الإبداعية والتي يعد قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية إحدى هذه الصناعات ضمن محركات الخدمات المستقبلية، ونظراً لتطوّر البنية التحتية التي تمتاز بها المملكة واحترافية لاعبي الرياضات الإلكترونية الأردنيين.



وقدّمت شركة زين جوائز نقدية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى، حيث احتل فريق أبو عطا المركز الأول وحصل على جائزة نقدية بقيمة 2000$ وجاء فريق D3bolبالمركز الثاني وحصل على جائزة قيمتها $1,500، وحصد فريق Dana Gamingجائزة المركز الثالث وقيمتها$1000 فيما حاز فريق Cuzn& Zara على المركز الرابع وحصل على جائزة بقيمة $750,وحلّ فريق Newton خامساً وحصل على جائزة بقيمة $500، كما منحت زين الفرصة لمتابعي البطولة لربح جوائز عديدة، تنوّعت بين36 بطاقة شحن للعبة PUBGUC660 ،و4بطاقات إلكترونية قدّمتها "زين كاش" -أول محفظة إلكترونية على مستوى المملكة- و3اشتراكات زين فايبر لمدة عامان، و3 أجهزة راوتر D-Link مخصصة للألعاب الإلكترونية.



وتم احتساب النقاط للفِرق المُشاركة في البطولة وفقاً لنظام النقاط المعتمد في بطولات "ببجي"،وتولّى التعليق على البطولة نجم البث ماهر سلطانة ومعلّق الرياضات الإلكترونية معتز سرحان (Mo3taz SarHan)، بمشاركة أحمد غانم الشهير بـ أبو الغور، وحمزة فارس في تقديم البطولة.



وتتيح زين من خلال خدمتها "زين فايبر"الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها مع إنترنت فائق السرعة وبمزايا استثنائية، وأسعار تفضيلية؛ تشمل تحميل ونقل البيانات والملفات بسرعة وسهولة فائقتين، إلى جانب تعددية الخدمات، والقابلية لدعم خدمات مستقبلية، بالإضافة إلى استخداماته في حلول المنزل الذكي، والألعاب عبر الإنترنت، ومشاهدة الفيديو والأفلام، وكافة برامج الترفيه عالية الدقة والجودة دون انقطاع، وتشغيل أنظمة الحماية والمراقبة باستخدام الكاميرات عبر الإنترنت، وغيرها العديد من التطبيقات والخدمات وحلول الأعمال والترفيه التي تحتاج إلى اتصال إنترنت ثابت ويتمتع بسرعة وكفاءة عاليتين.

