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الأربعاء، 11-05-2022 02:31 م

مطار الملكة علياء الدولي يحصل على تقدير المطارات الصديقة للبيئة لعام 2022 التابع لمجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

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الوكيل الاخباري - حصل مطار الملكة علياء الدولي مؤخرًا على تقدير المطارات الصديقة للبيئة لعام 2022 التابع لمجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ليكون بذلك ضمن 12 مطارًا من فئة المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر التي نالت هذا التقدير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. وحاز المطار التقدير الذهبي لجهوده المتفانية في التحول نحو مستقبل مستدام منخفض الكربون، مع التركيز على إنجازاته في تحسين أنظمة التدفئة والتبريد.

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أُقيم تقدير المطارات الصديقة للبيئة هذا العام تحت شعار إدارة الكربون، بما يتماشى مع أهداف القطاع العالمي للحد من انبعاثات الكربون والوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050. ويهدف التقدير إلى تعزيز أفضل الممارسات البيئية للحد من تأثير قطاع الطيران على البيئة، وتكريم المطارات الرائدة التي تقدم مشاريع إدارة الكربون المميزة.

وفي هذا الصدد، أظهرت المطارات المشاركة أفضل الممارسات الاستثنائية في مهام إزالة الكربون الخاص بكل منها؛ وعلى وجه التحديد في خفض انبعاثات الكربون ضمن نطاقيْ استهلاك الوقود (النطاق 1) واستهلاك الكهرباء (النطاق 2).

 

تقدّمت مجموعة المطار الدولي للتقدير بتجربة مطار الملكة علياء الدولي في تحسين أنظمة التدفئة والتبريد داخل مبنى المسافرين وخارجه. وتضمن المشروع المكون من مرحلتين استخدام برنامج تحسين التحكم لتحسين أداء منشأة التبريد وإيقاف تشغيل منشأة تاريخية للتبريد والتدفئة، مما أدى إلى انخفاض كبير في استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون والتكاليف.


وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "تسعدنا ريادة مطار الملكة علياء الدولي مجددًا في الممارسات الصديقة للبيئة ضمن قطاع الطيران الإقليمي، ونفخر بالقدر نفسه بتجاربنا في الحد من الكربون الذي يُعِدُّه مجلس المطارات الدولي أفضل الممارسات. يبقى التزامنا بحماية المناخ راسخًا على مر الأعوام، وخير دليل على ذلك المجموعة الواسعة من التدابير الصديقة للبيئة التي نواصل تنفيذها في مطار الملكة علياء الدولي؛ دعمًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس. وفي هذا الصدد، أود أن أشكر فريقنا وشركاءنا المحليين والدوليين والجهات المعنية بأعمالنا على إبقائنا على المسار الصحيح نحو بناء مطار أكثر استدامة".

 

 

 




 

 


 

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