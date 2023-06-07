مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أولى رحلات الملكية الأردنية ضمن المسار الجوي الجديد بين العاصمة عمّان والعاصمة ستوكهولم

الوكيل الإخباري - استقبل مطار الملكة علياء الدولي المسار الجوي المباشر الجديد للملكية الأردنية بين عمّان وستوكهولم، والذي يربط العاصمتيْن الأردنية والسويدية عبر رحلتين أسبوعيًا كلّ إثنيْن وخميس. تؤكّد هذه الخطوة الجهود المشتركة لـ "مجموعة المطار الدولي" والملكية الأردنية وهيئة تنشيط السياحة الأردنية لربط عمّان بالعواصم والمدن الأخرى حول العالم.

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استُقبِلت الرحلة الأولى بتحية أقواس الماء التقليدية، بحضور سعادة سفيرة السويد لدى الأردن الكسندرا ريدمارك، وممثلين عن "مجموعة المطار الدولي" والملكية الأردنية وهيئة تنشيط السياحة الأردنية.

وبهذه المناسبة، قالت سعادة سفيرة السويد لدى الأردن الكسندرا ريدمارك: "يسعدنا أن الملكية الأردنية قررت إطلاق هذه الرحلة المباشرة، مما يسهل ربط الناس بين الأردن والسويد. آمل أن يفتح هذا الارتباط بين عاصمتينا فرصًا أكبر في العديد من المجالات وأن يعزز علاقاتنا القوية بالفعل".

ومن جانبه، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "مع مُضيّ العام، لا نزال نكرّس جهودنا لتوسيع شبكة وجهاتنا، مُرسّخين بذلك الاستراتيجية الوطنية لتعزيز السياحة الوافدة عبر عمّان والترحيب بالزوار لاكتشاف كنوز الأردن المتنوعة، ومن بين أفضل الطرق للقيام بذلك إنشاء مسار جوي مباشر جديد إلى ستوكهولم؛ العاصمة السويدية النابضة بالحياة. نود أن نشكر شركاءنا على دعم جهودنا ومشاركة رؤيتنا في هذا الصدد، مما يمكّننا من تزويد المسافرين بخدمات من الدرجة الأولى وتوفير تجربة سفر مميزة عبر مطار حاصل على جوائز يجعلهم يشعرون كأنهم في بيوتهم".



وبدوره، قال كريم مخلوف، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الملكية الأردنية: "تماشيًا مع استراتيجيتنا الجديدة لتعزيز السياحة الوافدة إلى الأردن، يسعدنا الإعلان عن أحدث مسار جوي لنا إلى ستوكهولم، وهو ثالث إضافة لشبكة وجهاتنا الأوروبية بعد ليون وميلانو. ابتداءً من أيلول، سنطلق أيضًا رحلات إلى دوسلدورف وبروكسل، مما يعزز مركزنا في عمّان ويرسخ مكانتنا بوصفنا شركة طيران رائدة في المنطقة".













