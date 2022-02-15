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الثلاثاء، 15-02-2022 10:31 ص

مطار الملكة علياء الدولي يُكرَّم للعام الثاني على التوالي من مبادرة "صوت العميل" التابعة للمجلس الدولي للمطارات

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الوكيل الاخباري - تقديرًا لجهوده المستمرة في منح الأولوية للمسافرين والالتزام بالتواصل معهم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عام 2021، حصل مطار الملكة علياء الدولي على تكريم مبادرة "صوت العميل"– التابعة للمجلس الدولي للمطارات –للعام الثاني على التوالي.

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أُطلِقت مبادرة "صوت العميل" في عام 2020،وتشهد على الجهود المستمرة لـ "مجموعة المطار الدولي" في تخطي التحديات التي تحول دون جمع آراء المسافرين عبر برنامج جودة خدمة المطارات التابع للمجلس الدولي للمطارات خلال عام 2021.

 

وقد استحقت مجموعة المطار الدولي تكريم هذه المبادرة–المنفصلة عن جوائز استطلاع جودة خدمات المطارات المعروفة عالميًا – بعد نجاحها في استيفاء المعايير الخاصة بجمع آراء المسافرين من أجل فهم توقعاتهم بشكل أكبر خلال الجائحة.


وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "يسرّنا الحصول على تكريم مبادرة "صوت العميل" التابعة للمجلس الدولي للمطارات للمرة الثانية.

 

فلطالما وضعنا مسافرينا محورًا لعملنا، وحرصنا أن نستمع لاحتياجاتهم إيمانًا منّا بأهميته في تطوير عملياتنا وضمان رضى مسافرينا. وفي حين ما زال قطاع النقل الجوي يكافح الظروف الصعبة، فإنّنا نسعى جاهدين بدورنا من أجل إيجاد تجربة سفر آمنة، وسلسة، ومضيافة في مطار الملكة علياء الدولي، حتّى يلقى المسافرون الترحيب الذي يستحقونه، ويشعرون بالراحة كأنّهم في بيوتهم.

 

وما كان ذلك ليتحقق لولا تكاتف جهود موظفينا، وشركائنا، والجهات المعنية، كونهم الأساس في تشكيل مطارٍ حاصد للجوائزبفضل اهتمامه بتلبية احتياجات مسافرينا وتحقيق تطلعاتهم."

 




 

 


 

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