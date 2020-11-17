منتدى الاستثمار العالمي WBAF يعين رائد الزغل مدير عام ماكدونالدز الأردن عضواً في المنتدى

الوكيل الاخباري - أعلن منتدى الاستثمار العالمي World Business Angels Investment Forum عن تعيين السيد "رائد الزغل" مدير عام ماكدونالدز الأردن عضواً منتدباً في المنتدى الذي يعتبر من أكبر الجهات العالمية التي تعنى بالأعمال والاستثمار والأسهم على مستوى العالم، ليبدأ السيد "الزغل" بتمثيل الأردن في الاجتماعات والقرارات التي يتم اتخاذها، إلى جانب فتح آفاق جديدة للاستثمار والأعمال في الأردن، ومضاعفة فرص التنمية الاقتصادية محلياً.

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وبهذه المناسبة؛ صرح السيد "بيبرس ألتنتاس" رئيس مجلس إدارة المنتدى العالمي للاستثمار بقوله: "بصفته شريكًا تابعًا لمجموعة G20 Global Partnerships for Financial Inclusion (GPFI) ، فإن المنتدى العالمي للاستثمار WBAF يعمل على الدوام على الشركات الناشئة، ويطور النظم البيئية لريادة الأعمال، كما أنه يعنى بمساعدة رأس المال الاستثماري والشركات على التواصل مع الشركات الدولية والتقنيات المالية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة."

وأضاف: "نحن واثقون من قدرتنا على المساهمة في التنمية الاقتصادية للأردن من خلال تسهيل التواصل مع ريادة الأعمال وانخراطها في النظم البيئية للأعمال العالمية، ونؤمن بشدة أن الأردن سيتمكن قريباً من تحقيق التنمية الاقتصادية ضمن ظروف أكثر ملاءمة لريادة الأعمال."



من جهته، أعرب السيد "رائد الزغل" عن سعادته بالعضوية العالمية، وقال: "أشعر بالفخر الشديد لحصولي على هذه العضوية ممثلاً لبلدي الحبيب عبر بوابة ماكدونالدز الأردن، الجهة التي اكتسبت خبرتي من خلالها وكان لها الفضل في هذا الإنجاز. حقيقة؛ نعتبر هذه العضوية من ضمن واجبنا الوطني تجاه الأردن وشعبه، وإن فتح آفاق جديدة للاستثمار والتطوير الاقتصادي يندرج ضمن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ونحن جميعاً في خدمة المملكة كلّ في موقعه."



وحول العضو المنتدب الجديد في المنتدى العالمي للاستثمار WBAF السيد "رائد الزغل"، فهو يشغل حالياً منصب مدير عام ماكدونالدز الأردن، ويمتلك ما يزيد عن 24 عاماً من الخبرة في الإدارة التنفيذية لمطاعم الخدمة السريعة والتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال. كما تحصّل السيد "الزغل" خلال مسيرته العملية على العديد من الجوائز المحلية والعالمية.



يشار إلى أن المنتدى العالمي للاستثمار (WBAF) شريكاً أساسياً لمجموعة العشرين من أجل الشمول المالي (GPFI)، والتي تتبنى نهج تطوير الأعمال التجارية العالمية بهدف تحقيق التعاون على الصعيد العالمي لتمكين الاقتصاد وتطوير بيئة الاستثمار من خلال تعزيز الأدوات المالية المبتكرة للشركات الناشئة، ومساعدة رجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل العالمي فيما بينها، إلى جانب تعزيز المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في الجميع قطاعات الاقتصاد العالمي.







