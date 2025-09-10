الأربعاء 2025-09-10 05:39 م
 

إيرلندا تسهم بمليون يورو لدعم برامج اليونيسف في الأردن

شعار اليونيسف
شعار اليونيسف
 
الأربعاء، 10-09-2025 03:55 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت حكومة إيرلندا، من خلال برنامج إيرلندا للتنمية (Irish Aid)، عن مساهمة بقيمة مليون يورو لدعم خطة عملها الإنساني للأطفال في الأردن.

وستساعد هذه المساهمة على تلبية الاحتياجات العاجلة للأطفال والأسر الاكثر هشاشة في الأردن، تماشياً مع خطة الاستجابة الأردنية للأزمات الإنسانية.


وتعكس هذه المساهمة الأخيرة التزام إيرلندا المستمر بدعم حقوق الأطفال ورفاههم.


ويُتيح التمويل المرن المقدَّم من إيرلندا لليونيسف توجيه الموارد إلى حيث الحاجة الأكثر إلحاحاً، مما يضمن الاستجابة الفعالة وفي الوقت المناسب للاحتياجات الناشئة.

 

ومن خلال هذا الدعم، ستتمكن اليونيسف من تنفيذ تدخلات حيوية في قطاعات متعددة بحسب الحاجة، لضمان حصول الأطفال والأسر الأكثر هشاشة على المساعدة التي يحتاجونها.

 
 








