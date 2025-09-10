الأربعاء 2025-09-10 05:39 م
 

13.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأربعاء، 10-09-2025 04:17 م

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 13.2 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 6.8 مليون سهم، نفذت من خلال 4398 عقدا.

اضافة اعلان


وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2983 نقطة، بانخفاض نسبته 0.12 بالمئة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية وزارة الزراعة و"إيفاد" تبحثان المرحلة الثانية من مشروع دعم المجترات الصغيرة

وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي الجيزة والعامرية

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي الجيزة والعامرية

ة

أخبار محلية المؤسسة التعاونية تبحث مع فريق خبراء تونسي تطوير محطات إكثار البذار

ا

أخبار محلية اجتماع يناقش تعديلات قانون الجمارك 2025 وآليات العمل الرقابي المشترك

إسرائيل تشن هجمات جوية على مواقع في اليمن

عربي ودولي إسرائيل تشن هجمات جوية على مواقع في اليمن

ا

أخبار محلية إطلاق حملة "بيئتنا مسؤوليتنا" في عجلون

الصفدي يرعى ورشة "تفعيل دور البرلمان في تنفيذ الموازنة المستجيبة للاحتياجات"

شؤون برلمانية الصفدي يرعى ورشة "تفعيل دور البرلمان في تنفيذ الموازنة المستجيبة للاحتياجات"

نقابة المناجم والتعدين تشارك في دورة تدريبية بالقاهرة لتعزيز قدرات القيادات النقابية

أخبار محلية نقابة المناجم والتعدين تشارك في دورة تدريبية بالقاهرة لتعزيز قدرات القيادات النقابية



 
 



الأكثر مشاهدة