13.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 13.2 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 6.8 مليون سهم، نفذت من خلال 4398 عقدا.

