نجاح كبير في تحدي خطوات HUAWEI WATCH FIT ELEGANT وFittiCoin بمشاركة 3500 شخص من مختلف أنحاء المملكة

الوكيل الاخباري - مع تسجيل 3500 مشارِك ومشارِكَة من مختلف أنحاء الأردن، حققت هواوي الأردن وتطبيق FittiCoin نجاحًا باهرًا في تحدي خطوات HUAWEI WATCH FIT ELEGANT الذي أقيم الشهر الماضي.

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هدف التحدي – الذي استمر لسبعة أيام - إلى تشجيع الأفراد وتحفيزهم على المشي، وبالتالي تحسين مستويات صحتهم الجسدية، وهو ما تسعى هواوي إلى تحقيقه من خلال باقة أجهزتها الذكية المتنوعة، خاصة القابلة للارتداء، وأحدثها ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT التي حققت إقبالًا واسعًا منذ إطلاقها في السوق الأردني.



وأعرب جيسي لان، رئيس أجهزة هواوي في المشرق العربي، عن سعادته الغامرة بمشاركة الآلاف في هذا التحدي مما يدل على اهتمامهم المتزايد باتباع أسلوب حياة صحي.

وقال:"تسعى هواوي من خلال منتجاتها وخدماتها وتطبيقاتها كافة، بما فيها ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT إلى مساعدة المستهلكين على تحسين صحتهم ورفع مستويات لياقتهم، وهذا هو أحد الأهداف الرئيسية لشركة هواوي.

لذلك، أطلقنا العديد من الأجهزة التي تحسب عدد الخطوات التي يمشيها الأفراد، وتتابع جودة نومهم، ومعدل ضربات القلب، كما أن بعضها يعمل كمدرّب شخصي ومستشار رياضي يدعم المستخدم في تمريناته الرياضية مهما اختلف نوعها ونمطها".



وبنهاية التحدي، أعلنت هواوي الأردن وتطبيق FittiCoin عن أسماء ثلاثة فائزين سجلوا أعلى عدد خطوات من بين المشاركين جميعًا، وقامت بإهدائهم ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT الرائعة لتشجيعهم على استكمال هذه المسيرة واتباع نمط حياة صحي.



"نبارك للفائزين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، ونتمنى أن يستمروا على هذا النسق، ويكونوا مصدر إلهام لغيرهم من الأفراد. حظًا أوفر لكل من شارك في هذا التحدي، وبالتوفيق في المرات القادمة"، أضاف لان.



وتعليقًا على فوزه بالتحدي، قال طه عبدالله أبو عادي: "بدأتُ مشوار اللياقة وتخفيف الوزن منذ بداية هذا العام، لكن تحدي هواوي الأردن وFittiCoin ساعدني أستمر، وقد نجحت في إنقاص 5 كيلو غرام من وزني خلال فترة التحدي فقط.

سعيد بوصولي لحوالي 140,000 خطوة يوميًا خلال التحدي، وفوزي بساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT التي ستساعدني في الحفاظ على صحتي ومراقبة معدلات الأكسجين - خاصة أنني أعاني من نقص أكسجين – بفضل ميزاتها الذكية التي سمعتُ عنها كثيرًا. كذلك، أنا سعيد بتسجيل مئات النقاط التي ستتحول إلى عملة FittiCoin أستفيد منها لاحقًا".



من جانبه، قال سيف الدين حوامدة، مُلاكِم حاصل على بطولات عديدة: "كان التحدي قويًا. أما حافزي الأكبر لتحقيق أحد المراكز الأولى بالتحدي فهو الفوز بساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT الذكية لما فيها من مزايا ووضعيات تمرين متعددة قرأتُ عنها كثيرًا من قبل، حيث ستساعدني كثيرًا في تمريناتي ومسيرتي الرياضية".



أما أسامة المجدوبة، فقال: "لديّ شغف بموضوع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، لذلك سعدتُ بفوزي بساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT.

أفكر بالتسجيل في نادٍ رياضي، وأتوقع أن تخدمني الساعة كثيرًا بهذه الخطوة".



حافظ على صحتك ولياقتك من خلال تحميل تطبيق FittiCoin الآن عبر منصة AppGallery عبر هذا الرابط.

ويمكنك كذلك الحصول على مدرب شخصي يرافقك طيلة الوقت مع ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT المتاحة في الأردن بسعر 99 دينارًا أردنيًا، وبلوني Frosty White وMidnight Black، ويمكنك اقتناؤها عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-watch-fit-elegant/، أو متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط: https://huaweieshop.jo/wearables/huawei-watch-fit-elegant-edition، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.