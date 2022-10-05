نهائيات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" تُقام نهاية الأسبوع الحالي

الوكيل الإخباري - تقام خلال الفترة ما بين 7-8 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي نهائيات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عَمّان برعاية رسمية من شركة تويوتا موتور كوربوريشن ممثلة بفريق "تويوتا جازو للسباقات"؛ لمواكبة المشهد المتنامي للرياضات الإلكترونية والسباقات الرقمية عالميًا؛ حيث سيتنافس 26 سائقًا محترفًا في عالم السباقات الرقمية تأهلوا من 13 دولة للفوز بلقب كأس موسم 2022.

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وبعد النجاح الاستثنائي الذي حققه "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بنسخته الأولى العام الماضي، عاد هذا العام ليطال شريحة أوسع من المتنافسين وبهيكلية متطورة شملت جولات تأهيلية محلية استمرت لأكثر من شهرين، ضمنت للجميع فرصة إظهار مواهبهم والفوز لتمثيل بلدانهم في النهائيات.



وللعام الثاني على التوالي تُقام النهائياتفي العاصة الأردنية عَمّان وبإشراف الأردنية لرياضة السيارات، التي ستكون الجهة الممثلة للاتحاد الدولي للسيارات، وبتنظيم من "ديزيرت فوكس رايسينج"، وذلك فيزارا إكسبو؛ حيث سيشهد يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ أكتوبر منافسات ودية وسباقات تحمّل بين المشاركين والإعلاميين في تمام الساعة 4:50 مساءً بتوقيت الأردن، قبل الانتقال إلى اليوم التالي؛ حيث ستُحبس الأنفاس لمعرفة هوية الفائز باللقب بعد سلسلة من السباقات ينتُج عنها تأهل أمهر السائقين إلى السباق النهائي الحاسم، وذلك في تمام الساعة4:40 مساءً بتوقيت الأردن.

وستُنقل النهائيات على قناة "تويوتا الشرق الأوسط" عبر يوتيوب، عبر الرابط التالي: t.ly/snqa. وستتضمن فعاليات البطولة الإطلاق الإقليمي الرسمي لسيارة تويوتا جي آر 86 الجديدة كليًا بحضور وكلاء تويوتا في المنطقة ونخبة من وسائل الإعلام.



المتأهلون إلى نهائيات كأس تويوتا جازو للسباقات الرقيمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022:

الأردن: غيث أبو طه – عز بُسطامي (المركز الثالث: معاذ الشيشاني)

مصر: حازم زكي – محمد وائل (المركز الثالث: محمد رأفت)

لبنان: كارل إيتيميزيان- وسيم أبو خليل

قبرص: يانّيس هاديشارالامبوس - باناجيوتيس بيتساس (المركز الثالث: ديموستينيس مايكل)

الكويت: خالد دشتي - مهدي بوليّان (المركز الثالث: عبدالرحمن الظفيري)

الإمارات: سالم المسماري - سلطان خليفة (المركز الثالث: حمد المرزوقي)

المغرب: رضى حسين –محمّد شدّادي

عُمان: واصف الخاروسي - محمد البرواني (المركز الثالث: لحميد البلوشي)

قطر: فيصل اليافعي - خالد المراغي (المركز الثالث: سعود الثاني)

السعودية: وسام خليل - عبد العزيز الريس (المركز الثالث: حاتم الهاملي)

البحرين: صادق مرهون- حسن إبراهيم

موريتانيا: محمد الحنفي – أحمد شاش

فلسطين: مارتن حنظل - عيسى حنظل