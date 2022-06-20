هواتف سامسونج جالكسي S22 Ultra وS22+ وS22: شركاء مثاليون للتصوير الليلي المثالي

الوكيل الإخباري - إذا كنت تستمتع بليلة تتلألأ فيها النجوم، على أرض شاسعة تغطيها التضاريس الرملية والرياح الموسمية في مشهد يأسر القلوب، سترى أن هناك فرصة لالتقاط صورة مثالية في كل مكان تصل إليه عيناك.

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في هذا الظرف، التقط هاتفك الذكي، وتوجه به نحو السماء لالتقاط الجمال الليلي الآخاذ. لكنك ستدرك حينها أنك لست مؤهلاً للتصوير الليلي، كما يفتقر هاتفك الذكي لهذه القدرات.



وإذا سبق لك أن تعرضت لمثل هذا الموقف من قبل، فإن سلسلة سامسونج جالكسي S22 مصممة خصيصاً لك. ومع ميزات التصوير الفوتوغرافي الليلي، ووجود مستشعر أكبر بنسبة 23% على S21+ و S21 وتقنية Adaptive Pixel، يمكنك التقاط صور ليلية بمستوى يرتقي إلى إبداعات الفنانين.

وستسطيع عندها تخليد الروح الاستثنائية التي تمتاز بها مناطق شبه الجزيرة العربية من خلال الصور، وأن تجعل من لياليك في المدينة مع جالكسي ذكريات خالدة تتيح لك إعادة اكتشاف سحر الليل.



أهمية الخبرة



كيف يعمل المستشعر الأكبر وتقنية Adapting Pixel على تحسين مهاراتك في التصوير الفوتوغرافي الليلي؟ تعمل الأجهزة والبرامج معاً في سامسونج جالكسي S22 Ultra و S22+و S22 في حالة من الانسجام التام، حيث تقوم بتحويل هاتفك الذكي إلى آلة تصوير منخفضة الإضاءة من خلال السماح بدخول المزيد من الضوء، بهدف التوصل إلى أدق التفاصيل، والتقاط الألوان على طبيعتها،لتعزيز أي تدخل من جانبك وضمان جاذبية فورية حال الضغط لالتقاط الصورة، بغض النظر عن مدى ظلام الليل.



دور الميزات والوظائف



تم تجهيز جالكسي S22+و S22 بكاميرات أساسية قوية بدقة 50 ميجابكسل وعدسات تصوير بدقة 10 ميجابكسل،وأخرى فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

وتساعدك هذه المكونات مجتمعة على التقاط الجمال السريالي للعالم من حولك، سواء كنت في الخارج بهدف التخييم ليلاً في الصحراء، أو جالساً على شاطئ البحر، أو حتى وأنت تقود سيارتك على طريق سريع والاستمتاع بأفق المدينة.

وهذا يعني أنه لم تعد هناك حاجة أبداً لوجود بيئة مضاءة تماماً لضمان التقاط صور جيدة.



وبفضل القدرات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنية VDIS، ووظيفة Auto Framing2، تستطيع هواتف جالكسي S22 Ultra و S22+و S22 ضبط تركيز الكاميرا والإضاءة والألوان تلقائياً، لضمان حصولك على محتوى نقي تماماً، حتى عند التحرك وعدم تشغيل الإضاءة. وتساعد سلسلة جالكسيS22 في تحسين مستوى الصور ومقاطع الفيديو، خاصة مع وجود ميزات مثل الوضع الرأسي AI Stereo Depth Map، ليضمن لك ذلك إبراز أهدافك في الخلفية.



نصائح لضمان الاستفادة القصوى من التصوير الليلي



إذا أردت التقاط صور ليلية، فإنك لن تحتاج أبداً إلى فهم متقدم للتصوير الفوتوغرافي. وكل ما ينبغي عليك الاستعانة به هو هواتف ذكية تعمل بوظائف بديهية، وتمتلك مواصفات مبتكرة ومتميزة من الناحية التكنولوجية،تماماً مثل سامسونج جالكسي S22 Ultra و S22+و S22، مع معالج بقوة 4 نانومتر فائق السرعة.

وإليك بعض النصائح التي يمكن أن تجعلك محترفاً في التصوير الفوتوغرافي الليلي:



حافظ على ثبات الهاتف: يمكنك تحقيق ذلك إما باستخدام حامل ثلاثي القوائم، أو أن تحافظ على ثبات هاتفك الذكي عند النقر. وبذلك تمنح الكاميرا البيئة المناسبة للاعتماد على تقنياتها لإعادة الحياة إلى لقطاتك.



استغل ظلام الليل لصالحك. اعرف مزايا الليل جيداً، واكتشف أفضل الزوايا لإخراج أفضل قدراتك كمصور ليلي مع التكنولوجيا البديهية التي تشتمل عليها هواتف سامسونج جالكسي S22 Ultra و S22+و S22.



استفد من الأصول التي تمتلكها: تعرف تماماً على الإمكانات والوظائف الكاملة للكاميرات الموجودة في هواتفS22 Ultra و S22+و S22 لتحقيق أقصى استفادة منها.

ويمكنها أن تقدم لك الإرشادات المثالية عندما تخرج لالتقاط جمال الليل، لتحصل بعدها على إبداعات تزين معرض الصور الخاص بك.



وعندما تجد نفسك تحت سماء مرصعة بالنجوم أو في بيئة مضاءة بشكل خافت، ستساعدك سلسلة سامسونج جالكسي على اغتنام تلك الفرص في الليل.





