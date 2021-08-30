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الإثنين، 30-08-2021 10:41 ص

هيونداي موتور تكشف عن رؤيتها المستقبلية لمجتمع الهيدروجين في منتدى “الموجة الهيدروجينية” العالمي في سبتمبر القادم

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الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة هيونداي موتور عن استضافة منتدى "الموجة الهيدروجينية -"Hydrogen Wave العالمي الذي يعكس رؤية وتصور المجموعة لـ "موجة" جديدة مستقبلية من المنتجات والتقنيات المعتمدة على الهيدروجين، وتطرح خلاله المجموعة رؤيتها المستقبلية لمجتمع هيدروجين مستدام.اضافة اعلان


يعقد المنتدى افتراضيا، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت كوريا (06:00 بالتوقيت العالمي- UTC) وذلك يوم 7 سبتمبر القادم، وسيتم بثه مباشرةً عبر قناة المجموعة على اليوتيوب رابط، ويبدأ بعرض لمفهوم مجتمع الهيدروجين المستدام في المستقبل، وكيف وآفاق استخدام الموجة الهيدروجينية في الصناعة والإعلام وحتى للجمهور الأوسع.

وقبيل انطلاق المنتدى على الإنترنت، أصدرت مجموعة هيونداي ثلاثة مقاطع فيديو تشويقية قصيرة متاحة حاليا على قناتها على اليوتيوب حول رؤيتها ومخططاتها لمجتمع الهيدروجين المستقبلي هي: الموجة الهيدروجينية1  رابط والموجة الهيدروجينية2 رابط والموجة الهيدروجينية3  رابطكما أطلقت المجموعة موقعًا فرعياً (https://www.hydrogen-wave.com/) يقدم لمحة عن منتجات وتقنيات الهيدروجين المستقبلية التي سيتم الكشف عنها خلال المنتدى.

ويعقب المنتدى الافتراضي، إقامة معرض فعلي لموجة الهيدروجين في مدينة غويانغ، في كوريا الجنوبية، في الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر.

وقد تم اختيار موعد انطلاق المنتدى في 7 سبتمبر بالتزامن مع " اليوم الدولي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء" الذي يحتفى به في نفس اليوم، والذي سبق واقترحته كوريا الجنوبية وصدقت عليه الأمم المتحدة.

 ويعمل منتدى "الموجة الهيدروجينية" على توضيح الرؤية المستقبلية لطاقة الهيدروجين ومجتمع الهيدروجين العالمي على أساس خبرة وتجربة مجموعة هيونداي الغنية التي تمتد لعقود طويلة في مجال تطوير تكنولوجيا الهيدروجين.

 وسوف تعرض المجموعة رؤيتها لمجتمع الهيدروجين المستقبلي من خلال الكشف عن خططها المثيرة واستراتيجيات العمل الخاصة بتكنولوجيا نقل الهيدروجين الجديدة وأنظمة خلايا الوقود من الجيل التالي وتطبيقاتها في مختلف الصناعات غير السيارات.

كما سيتم الكشف عن أحدث السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود في المستقبل، والتطبيقات المبتكرة الأخرى، خلال المنتدى، وكذلك تقديم أنظمة ومنتجات تطبيقات الهيدروجين المتطورة من الشركات التابعة للمجموعة في المعرض التالي على المنتدى، لتقديم شرح مفصل حول كيف يمكن تشكيل مجتمع الهيدروجين وتحقيقه على أرض الواقع.

 




 

 


 

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