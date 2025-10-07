الثلاثاء 2025-10-07 02:51 م
 

فيديو يوثق لحظة نقل مايا دياب إلى المستشفى

غ56ففاع6ف
مايا دياب
 
الثلاثاء، 07-10-2025 12:11 م

الوكيل الإخباري-   نشرت الفنانة مايا دياب مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام، وثقت فيه تعرضها لإصابة مؤلمة جراء قنفذ بحر، بعدما حاولت الإمساك به أكثر من مرة.

اضافة اعلان


ورغم الألم، أصرت مايا على حمل القنفذ، قبل أن تبدأ بالشعور بأوجاع شديدة منعتها من تحريك يدها.


حاول الطبيب إزالة الأشواك بواسطة إبرة دون جدوى، مما استدعى نقلها إلى المستشفى حيث خضعت لتخدير موضعي لإزالة الأشواك التي تسببت بضرر في نسيج يدها الخارجي.

 

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

تكنولوجيا HDR.. التقنية التي تجعل الصورة تنبض بالحياة

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية بالموافقة على تعيين قضاة - اسماء

فافا

فيديو منوع متداول: أسهل وأفضل طريقة للنوم خلال 60 ثانية

فافا

فيديو منوع استشاري يروي قصة مؤثرة: حمل عروسه يوم الزفاف فأصيب بانزلاق غضروفي وانتهى الأمر بالطلاق

فلفل

فيديو منوع شاب يوثق دقيقة من واقع السفر عبر البحر: كل شيء يتحرك

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية عقد امتحان مزاولة مهنة فني الأسنان في المجلس التمريضي الأردني

للا

فيديو منوع "برغر" بحشوة الشوكولاتة

لاافا

فيديو منوع متداول: حل مشكلة الخطوط الخضراء في هواتف الايفون



 
 





الأكثر مشاهدة