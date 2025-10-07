فيديو يوثق لحظة نقل مايا دياب إلى المستشفى

الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة مايا دياب مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام، وثقت فيه تعرضها لإصابة مؤلمة جراء قنفذ بحر، بعدما حاولت الإمساك به أكثر من مرة.

ورغم الألم، أصرت مايا على حمل القنفذ، قبل أن تبدأ بالشعور بأوجاع شديدة منعتها من تحريك يدها.



حاول الطبيب إزالة الأشواك بواسطة إبرة دون جدوى، مما استدعى نقلها إلى المستشفى حيث خضعت لتخدير موضعي لإزالة الأشواك التي تسببت بضرر في نسيج يدها الخارجي.

