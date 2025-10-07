فيديو يوثق لحظة نقل مايا دياب إلى المستشفى

ورغم الألم، أصرت مايا على حمل القنفذ، قبل أن تبدأ بالشعور بأوجاع شديدة منعتها من تحريك يدها.
حاول الطبيب إزالة الأشواك بواسطة إبرة دون جدوى، مما استدعى نقلها إلى المستشفى حيث خضعت لتخدير موضعي لإزالة الأشواك التي تسببت بضرر في نسيج يدها الخارجي.
