10 بلدان تتأهل للتصفيات الإقليمية لبطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية بعد منافسات قوية وظهور وجوه جديدة

ففي فلسطين، شهدت التصفيات سيطرة رائعة من ريان بطة في السباقين الأول والثاني، ورُغم أنّ مهمة جورج سعادة لم تكن سهلة أمام منافسه صهيب جويحان، كانت الغلبة والتأهل للأول. أما تصفيات الجزائر، فأمرها لم يكن مختلفًا كثيرًا؛ إذ سيطر محمد خيرالدين -الذي سجّل أسرع زمن في التصفيات كلّها حتّى الآن وقدره 1:14.688- على المركز الأول، وكانت المعركة محتدمة جدًا على المركز الثاني، لكن تفوّق فيها عبدالكريم بوترفاس بفارق ضئيل على محمد أنس.
وفي تصفيات المغرب، ضمِن رضا حسين مشاركة أخرى له في التصفيات الإقليمية على الأقل بعد أن اعتاد الظهور الدائم في النهائيات، وهي فرصة كاد أن يفقدها بسبب خطأ أدى لانزلاق سيارته في اللفة الأولى بعدما انطلق من المركز الأول في السباق، لكنه عاد وشق طريقه نحو الصدارة وعَبَر خط النهاية بموازاة الفائز بالسباق عالي خويا، ليتأهل الاثنان عن بلدهما.
وفي تونس، شارك كريم شويرف للمرة الأولى في التصفيات وسيطر عليها، وشهد ثاني مقعد منافسات عدد من السائقين، ليكن في النهاية من نصيب مهدي الصادق.
من المقرر أن تستكمل البلدان المتبقية منافسات التصفيات في مواعيدها، على أن تكون آخرها في الأردن بتاريخ 14 تشرين الأول/ أكتوبر، وتليها مرحلة التصفيات الإقليمية بتاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر التي تشهد تنافس أفضل متأهلَيْن من كل بلد؛ ليصعد أمهر 20 سائقًا -من أصل 40- إلى السباق النهائي الكبير الذي تستضيفه للعام الثاني على التوالي قبة الألعاب الإلكترونية - مجمّع الملك الحسين للأعمال في العاصمة الأردنية عمّان.
المتأهلون عن الجولة الأولى من التصفيات:
السودان: توفيق الطاهر
ليبيا: موسى مهيدي - رمضان صالح
سوريا: محمد رجب – كريم الأعرج
موريتانيا: محمد يحيى – محمد محمود
قبرص: ستاماتيس جورجيو - كونستانتينوس تسياماس
فلسطين: ريان بطة – جورج سعادة
اليمن: زيد العريقي – محمود اليافعي
الجزائر: محمد خيرالدين - عبدالكريم بوترفاس
المغرب: عالي خويا – رضا حسين
تونس: كريم شويرف – مهدي الصادق
مصر: زياد عمار – منذر أبو زيد
التصفيات المُقبلة:
لبنان: 20 أيلول/ سبتمبر
عُمان: 23 أيلول/ سبتمبر
الكويت: 26 أيلول/ سبتمبر
العراق: 29 أيلول/ سبتمبر
البحرين: 2 تشرين الأول/ أكتوبر
الإمارات: 5 تشرين الأول/ أكتوبر
قطر: 8 تشرين الأول/ أكتوبر
السعودية: 11 تشرين الأول/ أكتوبر
الأردن: 14 تشرين الأول/ أكتوبر
التصفيات الإقليمية: 18 تشرين الأول/ أكتوبر
تصفيات كأس الجونيور: 25 تشرين الأول/ أكتوبر
النهائيات: 13 – 15 تشرين الثاني/ نوفمبر
تُنقَل التصفيات المحلية المؤهلة لنهائيات بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الإلكترونية 2025 مباشرة على قناة https://www.youtube.com/@TOYOTAGAZOORacingME/featured على يوتيوب. وبإمكان المهتمين معرفة المزيد من التفاصيل ومواعيد السباقات من خلال زيارة صفحة البطولة على منصتيْ فيسبوك وانستغرام.
