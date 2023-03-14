18 فكرة ريادية و10 شركات ناشئة تتأهل إلى المرحلة النهائية من "زين المبادرة 6"

الوكيل الإخباري - أعلنت منصّة زين للإبداع (ZINC)، عن تأهّل 18 فكرة ريادية و10 شركات ناشئة إلى المرحلة النهائية من برنامج زين المبادرة في نسخته السادسة، وذلك بعد استكمال أصحاب هذه الأفكار والشركات مراحل البرنامج الأولية، التي اشتملت على معسكر تدريبي مكثّف، وجلسات توجيه وتدريب، ومرحلة عرض المشاريع الأولية أمام لجنة التحكيم.

وكان أصحاب 100 فكرة ريادية، و30 شركة ناشئة عرضوا أفكارهم ومشاريعهم الريادية وشركاتهم الناشئة على مدار أسبوع كامل أمام لجنة تحكيم ضمّت خبراء ومختصين في مجال ريادة الأعمال من مسرعات الأعمال “Oasis500” و “Flat6Labs”، و”Propeller”، ومدراء أقسام من شركة زين، حيث تمت دراسة وتقييم هذه الأفكار والشركات بناءً على معايير ثابتة من خلال منح نقاط لكل فكرة ريادية أو شركة ناشئة، ليتم اختيار الأفكار والمشاريع والشركات الناشئة التي حصلت على أعلى نقاط وبالتالي تم تأهيلها للمرحلة النهائية من البرنامج.

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وجاءت نسخة برنامج زين المبادرة لهذا العام تحت عنوان "الجاهزية للاستثمار"، وتتضمّن مساران أساسيان، هما مسار الأفكار الريادية ومسار الشركات الناشئة، وستقدّم منصّة زين خلال هذه النسخة من البرنامج دعماً نقدياً يصل في مجموعه إلى 160 ألف دينار للأفكار والشركات التي سيتم اختيارها، إلى جانب الدعم اللوجستي لمدّة عام كامل، والذي سيتضمّن الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق، إلى جانب توجيه هذه الشركات والأفكار لجاهزية الاستثمار بالتعاون مع مسرّعات الأعمال (Oasis500) و (Flat6labs)، وقد تقدّم للمشاركة في البرنامج بهذه النسخة حوالي 500 فكرة ريادية وشركة ناشئة.



وكان المشاركون في البرنامج قد انخرطوا في معسكر تدريبي مكثّف، استمرت فعالياته على مدار شهر كامل، وقدّمها نخبة من المدربين والمختصين المحليين والعالميين من شركاء منصّة زين للإبداع في مجالات ريادة الأعمال وتطوير المشاريع.

واشتمل المعسكر على مجموعة من الجلسات الحوارية والتوجيهية، تناولت إحداها كيفية الحصول على الاستثمار وكسب ثقة المستثمرين وكيفية عرض المشاريع والأفكار، مع مدير مسرّعة تقدّم في "كاوست" عبد الرحمن الجفري، و “Ozan Sonmez” الخبير والمدرب والشريك المؤسس في (Yellowx &Zilion Pitches) ، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل مع المستشار والمدرب في مجال التسويق الرقمي جودت الشماس، والخبير في ريادة الأعمال نضال قناديلو، ومصممي العلامة التجارية كل من أماني قدومي وعلاء علي، إلى جانب جلسات حول الأمور القانونية والتشريعات للشركات الناشئة مع كل من المحامي عمر الطويل والمحامية تالا موج، وبناء منتجات تقنية مع الخبير التقني خلدون عقل، إلى جانب مجموعة من التوجيهات حول الأمور المالية قدمها المدرب عدنان دعيبس.

وستتضمن المرحلة النهائية من البرنامج جلسات توجيه وإرشاد متخصصة بحسب المجال، سيقدّمها مجموعة من الخبراء والمختصين؛ وذلك بهدف تعزيز قدرات المشاركين، بالإضافة إلى مرحلة عرض الأفكار والمشاريع الريادية والشركات الناشئة أمام لجنة التحكيم للمرة الثانية، حيث سيتم دراستها مرة أخرى من قِبلهم، ثم اختيار الأفكار والشركات التي سيتم تقديم الدعم لها من قِبل منصّة زين للإبداع(ZINC).