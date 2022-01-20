5 أشياء رائعة يمكنك القيام بهامع هاتف HUAWEI nova 9 الذي سيلهمك للاستمتاع بالحياة بشكل أفضل من خلال التكنولوجيا

الوكيل الاخباري - لا تُتعب نفسك بالتخمين، ولا تبحث في المواقع الإلكترونية للحصول على أحدث المعلومات حول الهواتف الذكية، إليك كل الحقائق التي تحتاجها لاتخاذ قرار مستنير عند شراء هاتف جديد.

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من بين جميع الهواتف الذكية الرائعة لهذا العام، هناك هاتف مميز هو HUAWEI nova 9 المزود بمجموعة من المزايا والتجارب الممتعة، ولكن ما يجعله مثير للاهتمام حقّاً هو أنه لا يأتي بثمن باهظ.



إليك خمسة أسباب لماذا يجب أن يكون هاتف HUAWEI nova 9 – رائد عصره وملك الكاميرات – على رأس قائمة أمنياتك.



تصميم خيالي رائع

إذا كنت تريد أن تسرق الأنظار، فمجرد المشي بهاتف HUAWEI nova 9بيدك كفيل بذلك. يأتي الهاتف بلون جديد كليًا اللون رقم 9 – Colour No. 9، والذي تم تصميمه باستخدام عملية Starry Flash AG Glass التي تضيف ملمسًا لطيفًا، بالإضافة إلى خصائص مضادة لبصمات الأصابع.



سواء كنت الشخص الذي يفضل الحياة في الهواء الطلق ومشاركة لحظات حياتك مع الآخرين، أو الشخص الذي يحب قضاء الوقت في المنزل لمشاهدة أحدث البرامج التلفزيونية الشهيرة، فهاتف HUAWEI nova 9يتمتع بعرض رائع لن يُخيب أملك مع شاشة منحنية ملونة أصلية بقياس 6.57 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. وتقدم شاشة العرض 1.07 مليار لون بحيث يكون كل ما تراه على الشاشة نابضًا بالحياة.



وبفضل سمكه الذي يبلغ 7.77 مم فقط، ووزنه البالغ 175 غم، يتمتع الهاتف بتصميم رقيق جدًا مما يجعله يتناسب بشكل مثالي مع يديك. يتميز عتاد الكاميرا الأكثر قوة بتصميم بسيط يأتي مع شعار سلسلة “nova” الذي يسلط الضوء على حلقة مدار النجوم، مما يجعله أكثر قابلية للتعرف عليه ويجعله ملفتًا للنظر.



كاميرا رباعية فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل للتصوير الفوتوغرافي والفيديو

هل تطمح إلى أن تصبح مؤثرًا في وسائل التواصل الاجتماعي وتنقل تجربتك إلى المستوى التالي؟ سوف تحتاج إلى كاميرا جيدة متعددة الاستخدامات ودائمًا معك.

تم تجهيز هاتف HUAWEI nova 9 بنظام كاميرا رباعية فائقة الرؤية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، تحتوي على كاميرا رئيسية فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا ماكرو تتيح لك التقاط صور مقربة حتى 4 سم. ويدعم نظام الكاميرا الخلفية لقطات بجودة عالية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، وصور رائعة حتى في ظروف الضوء المنخفض، وتتوفر تقنية تسجيل الفيديو بدقة 4K وتسجيل الفيديوهات بزاوية واسعة للغاية والمزيد.



وبصرف النظر عن الدقة العالية، يدعم نظام الكاميرا مجموعة من تقنيات التصوير الرائعة من هواوي حتى الآن، مثل مرشح الألوان RYYB وتقنية XD Fusion Engine. يسمح مستشعر RYYB المبتكر للكاميرا بالحصول على كمية إضاءة أكثر بنسبة 40% من أجهزة استشعار RGGB التقليدية الموجودة في معظم الهواتف الذكية اليوم، مما يسمح بلقطات ليلية أكثر روعة. وفي الوقت نفسه، يضع محرك XD Fusion Engine صورك في مجموعة معقدة من العمليات لتعزيز التفاصيل في صورك ورفع الجودة الشاملة. وتُعدّ هذه الحلول المثيرة للإعجاب حصرية لهواتف هواوي الرائدة، ومع HUAWEI nova 9 يمكنك الاستمتاع بها بسعر معقول.







كاميرا أمامية رائعة مع ميزات تصوير مدونات الفيديو





يحتوي هاتف HUAWEI nova 9 على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير بحجم 1 / 2.8 بوصة لالتقاط أفضل الصور، كما أنها تدعم تسجيل فيديو سيلفي بدقة 4K. وميزة جديدة أخرى يمكنك الاستمتاع بها هي تقنية التسجيل المستمر بالكاميرا الأمامية والخلفية معًا، والتي تتيح لك الاستفادة من الكاميرات على كلا الجانبين لالتقاط كلا المنظورين في وقت واحد.



وهناك أيضًا خاصية الفيديو مزدوج العرض Dual-View Video التي تسمح لك بتسليط الضوء على رد فعلك المباشر على الأحداث، باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية في الوقت نفسه دون الحاجة إلى تحرير الفيديو. وعندما ترغب بعرض الصورة الكبيرة والتفاصيل، يمكنك التقاط صورة قريبة ولقطة بعدسة الزاوية الواسعة في الوقت نفسه. يتيح لك الهاتف كذلك تسجيل مقاطع فيديو ثابتة في جميع الأوقات، لذلك كل ما تحتاجه هو إبداعك للوصول إلى النجومية في عالم وسائل التواصل الاجتماعي.



عمر بطارية طويل الأمد وشحن فائق السرعة

عند نفاد شحن البطارية لا يهم مدى قوة الهاتف الذكي؛ فالهاتف دون بطارية عديم الفائدة! علاوة على ذلك، عندما ينفد شحن البطارية، يمكن أن يستغرق شحنها مرة أخرى بعض الوقت. يعالج HUAWEI nova 9 مشكلات عمر البطارية والشحن، حيث يوفر عمر بطارية ممتاز بقدرة 4300 ميللي أمبير، ويدعم تقنية الشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط، حيث يستغرق الشحن إلى 53% 15 دقيقة فقط و38 دقيقة للوصول إلى 100%.



ميزات الجهاز الفائق ونظام تشغيل EMUI 12

مع هاتف HUAWEI nova 9، أصبح التحكم بالأجهزة المتعددة في آنٍ واحد أمرًا سهلاً مثل التحكم في جهاز واحد فقط،، وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق Super Device. يتيح زر Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين التحكم بسهولة أو تعديل إعدادات خاصية العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaboration مثل سماعات FreeBuds وجهاز MatePad اللوحي وحاسوب MateBook المحمول.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين النقر على أيقونة HUAWEI MatePad لتفعيل ميزة العرض على عدة شاشات بين الهاتف الذكي والجهاز اللوحي، أو النقر فوق أيقونة حاسوب HUAWEI MateBook اللوحي لتفعيل خاصية العرض على عدة شاشات بين الهاتف الذكي والحاسوب المحمول، أو النقر فوق أيقونة HUAWEI FreeBuds للتبديل وسماع الصوت عبر سماعات هواوي بسلاسة.



يستطيع هاتف HUAWEI nova 9 مع نظام الملفات الموزعة أن يعمل أيضًا كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بالحاسوب، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى الملفات التي تريدها بسهولة أكبر من أي وقت مضى. ويقدم متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر والآمن تجربة ذكية وسلسة، وهو مثبت مسبقًا على الهاتف، حيث ستتمكن من تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات ذات الجودة العالية.



يحتوي هاتف HUAWEI nova 9 على جميع مزايا الهاتف الذكي الرائد: تصميم مذهل مع لون حالم، ونظام كاميرا قوي، وشاشة مذهلة، وأداء رائع، وعمر بطارية طوال اليوم، مع خصائص الجهاز الفائق المستقبلية وميزاتEMUI 12 الرائعة. إذا كنت تبحث عن هاتف رائد عصري بسعر معقول، لا تبحث بعيدًا عن HUAWEI nova 9.



يتوفر هاتف HUAWEInova 9 حاليًا في الأردن باللون رقم 9 واللون الأسود بسعر 369 دينارًا، مع مجموعة من الهدايا المجانية تضم: سماعةHUAWEI Freelace ، واشتراكًا مجانيًا لمدة 3 شهور في HUAWEI Music، واشتراكًا مجانيًا لمدة شهر واحد في HUAWEI Mobile Cloud، بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمدة شهر واحد في HUAWEI Video، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/eiYo، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/719Y، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

ويأتي الهاتف مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتّع الجهاز بتمديد ضمان سنة أو سنتين وضمان حماية الشاشة من تعرضها من التلف لمدة سنة. وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية مع الإصلاح السريع.

