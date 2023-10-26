500 ألف دينار لغزّة جمعتها نقابتي المهندسين والمقاولات الإنشائية بالتعاون مع زين كاش

الوكيل الإخباري - وصلت قيمة تبرعات حملة غزة معاً ننصرها: الإيواء وإعادة الاعمار، التي أطلقتها اللجنة العُليا للإعمار في فلسطين والمكونة من نقابتي المهندسين والمقاولين وبالتعاون مع "زين كاش"، إلى 500 ألف دينار أردني يُرصد ريعها لإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزّة الذي يشهد دماراً غير مسبوق جراء العدوان الغاشم.

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وتندرج هذه الحملة في إطار الواجب الإنساني والوطني تجاه ما يتعرّض له الأهل في قطاع غزّة من جرائم ومجازر، ودعماً لصمودهم في وجه العدوان المتواصل ولمساندتهم في هذه المحنة عبر المساهمة في عمليات الإيواء وإعادة الإعمار، لا سيما بعد وصول عدد الوحدات السكنية المتضررة جراء القصف إلى أكثر من 181 ألف وحدة سكنية، منها أكثر من 20 ألف وحدة سكنية هدمها الاحتلال بشكل كامل أو باتت غير صالحة للسكن.



وتهدف الحملة إلى جمع التبرعات النقدية نُصرةً لأهل قطاع غزّة، حيث أتاحت نقابة المهندسين للراغبين بالتبرّع إمكانية تحويل تبرعاتهم النقدية عبر "زين كاش" على محفظة النقابة التي تحمل اسم JEAGAZA، أو من خلال الدفع إلكترونياً عبر موقع نقابة المهندسين عبر الرابط https://www.jea.org.jo/Default/Ar ، أو عبر إيداع المبلغ النقدي في مجمع النقابات المهنية أو أي من فروع نقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات في كافة محافظات المملكة.