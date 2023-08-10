Galaxy Unpacked 2023 أجهزة مستلهمة منكم وصُنعت من أجلكم: سامسونج تكشف عن أحدث ابتكارات Galaxy

الوكيل الإخباري - خلال نسخة Galaxy Unpacked لهذا العام في 26 يوليو، كشفت سامسونج عن إضافات جديدة ومثيرة ضمن سلسلة Galaxy، بما في ذلك Galaxy Z Flip5 و Z Fold5 وسلسلة Galaxy Watch6 وسلسلة Galaxy Tab S9. واستضافت هذا الحدث لأول مرة سول، عاصمة كوريا الجنوبية، حيث تمكنت من استقطاب وسائل الإعلام المحلية والدولية والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

اضافة اعلان

وتم التعرف على سول كمدينة عالمية رائدة في التقدم، لاسيما وأنها تدمج التقاليد والحداثة، لتكون بمثابة الخلفية المثالية لأحدث تشكيلة من ابتكارات سامسونج.







وقال الدكتور تي إم روه، الرئيس المدير التنفيذي لوحدة أعمال MX Business في سامسونج للإلكترونيات: "عندما تتكيف التكنولوجيا بسلاسة مع العالم من حولنا، فإنها تتيح لنا الانفتاح على الأفكار الجديدة وطرق التفكير المبتكرة والتجارب غير المسبوقة، والانفتاح على عالم من الاحتمالات اللامحدودة. وهذا بالضبط ما يتيح لنا Galaxy القيام به".



وقام كبار المسؤولين التنفيذيين بعرض أحدث المنتجات، وشهدت الجماهير الغفيرة أحدث الابتكارات، وسلطت سامسونج الضوء على رؤيتها الجديدة للاستدامة، وشاهد الجميع كيف يؤدي الانضمام للجانب الآخر إلى تغيير أنماط حياة الملايين.

وندعوك لمتابعة القراءة للاطلاع على المزيد من الصور ومعرفة الميزات والتحديثات من Galaxy Unpacked 2023 في سول، العاصمة التي تمثل قلب كوريا الجنوبية.







▲فيGalaxy Unpacked 2023 ، اجتمع الجمهور لمشاهدة أحدث أجهزة Galaxyالتي تم إصدارها لأول مرة في سول، عاصمة كوريا الجنوبية.





▲كشف الدكتور تيإمروه، الرئيس المدير التنفيذي لوحدة أعمالMX Business في سامسونج للإلكترونيات، عن أحدث إصدارات سلسلة Galaxy Z في Galaxy Unpacked 2023.



Galaxy Z Flip5: الأداة المثلى للتعبير عن الذات

يعتبر Galaxy Z Flip5 أداة مثالية للتعبير عن مظهر وشعور مستخدمي Galaxyكما أنه يكتمل بتصميم مبتكر مع وجود مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة القابلة للتخصيص. وكان التصميم الخارجي التغيير الأكثر وضوحاً. ومن خلال نافذة Flex Window، وأكبر شاشة غطاء في Galaxy Z Flip حتى الآن، تساعدك تجربة كاميرا الهاتف القابل للطي على الانتقال إلى المستوى التالي. وتابع الجمهور مقطع فيديو مع الممثلة الأمريكية سيدني سويني يعرض كيف يمكن للمستخدمين بسهولة التقاط صور سيلفي أو صور جماعية في أي زاوية، بفضل تلك النافذة Flex Window التي تمت ترقيتها.







▲يوفرGalaxy Z Flip5 تجربة كاميرا ثوريةرائعة بفضل المعالج المحسّن وخاصية التصوير الليلي، ما يتيح للمستخدمين التقاط صور سيلفي عالية الدقة باستخدام الكاميرا الخلفية. ويظهر في الصورة المغنية الكورية الجنوبية جانغ وون يونغ (يسار) والممثلة الأمريكية سيدني سويني (يمين) وهما تقفان لالتقاط صورة سيلفي باستخدام Galaxy Z Flip5.





▲أسهمت Flex Window أيضاً بترقية تجربة الكاميرا لتسجيل الفيديو. ويمكن للمستخدمين التقاط مدونات فيديو سلسة ومستقرة باستخدام ميزة Super Steady وضبط مجال رؤية الكاميرا تلقائياً باستخدام التأطير التلقائي.



تصميم مدمج: خصص تجربتك مع Galaxy Z Flip5

يوفر Galaxy Z Flip5 سهولة استخدام عالية جداً من خلال شاشة الغطاء الأوسع، ويأتي كل ذلك في شكل مدمج لا يزال يلائم الجيب. ويمكن للمستخدمين عرض شخصياتهم بفضل المزيد من الطرق لتخصيص نافذةFlex Windowsبما يناسبهم. وتتيح الأدوات الذكية لمستخدمي جالكسي التحقق من الطقس ومعلومات سوق الأوراق المالية في لمح البصر، أو التحكم في تشغيل الوسائط من دون الحاجة إلى فتح هواتفهم الذكية مطلقاً.





▲قدمت ستيفاني تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التسويق في وحدة أعمال MX Business في سامسونج للإلكترونيات، الجهازGalaxy Z Flip5الذي أسهم في الارتقاء بتجربة الهاتف المحمول إلى المستوى التالي. ويمكن للمستخدمين التقاط صور سيلفي مع Galaxy Flip5بدون استخدام اليدين من زوايا إبداعية على شاشة غطاء أكبر، مع وجود المزيد من خيارات التخصيص.





▲أسهمتFlex Window أيضاً بترقية تجربة الكاميرا لتسجيل الفيديو. ويمكن للمستخدمين التقاط مدونات فيديو سلسة ومستقرة باستخدام ميزة Super Steady، وضبط مجال رؤية الكاميرا تلقائياً باستخدام التأطير التلقائي.



صياغة المستقبل: تعريف مبتكر تقنية المفاصل القابلة للطي

بناءً على إرث من الحرفية والتصميم المبتكر، طرح الجهازات Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5 أخف وزناً وأكثر إحكاماًومتانة من أي وقت مضى. ويمكن ضبط المفصلة المرنة الجديدة كلياً بدقة متناهية، ما يقلل فجوة الطي إلى مستوى الصفر تقريباً، مع ضمان القوة والمتانة لدعم الوضع المرن. وسيمهد عامل الشكل المرن هذا الطريق للمرحلة التالية في تطور خاصية الطي.







▲قدم نيلزدال، مدير تخطيط المنتجات والاستراتيجيات في شركة سامسونج للإلكترونيات في الولايات المتحدة، المفاصل المحسّنة في جهازي Galaxy Z Flip5 و Z Fold5.



Galaxy Z Fold5: قوة الإنتاجية المطلقة

يعتبر Galaxy Z Fold5 الجديد طاقة إنتاجية هائلة وأداة سرية متعدد المهام، ويكتمل مع وجود أكبر شاشة من سلسلة Galaxy Z حتى الآن. لقد أصبحت الحدود بين العمل والحياة الشخصية غير واضحة في عالم اليوم، ويحتاج المستهلكون إلى جهاز مرن يدعم أنشطة العمل والترفيه. ويوفر Galaxy Z Fold5 قوة تحاكي جهاز الكمبيوتر الشخصي في جيوب المستخدمين، ويضمن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة الهاتف المحمول المطلقة في أي وقت وفي أي مكان.







▲ ظهر المغني SUGA من فرقة BTS في حدث Galaxy Unpacked 2023.



في حدث Unpacked لهذا العام، ظهر الرمز العالمي SUGA من فرقة BTS بشكل مفاجئ ليبين كيفية استخدام التجربة الفريدة القابلة للطي لهاتف Galaxy Z Fold5 لتحسين الحياة اليومية لمستخدمي Galaxy.







▲يوفرGalaxy Z Fold5 ميزات جديدة مثل السحب والإفلات باليدين التي تستفيد بشكل كامل من شاشة الجهاز الكبيرة. ويمكن دعم ما يصل إلى أربعة تطبيقات حديثة على شريط المهام، ما يجعل تعدد المهام والتنقل بين التطبيقات والمهام في غاية السهولة.







▲يمكن لمستخدميGalaxy تدوين الملاحظات أو رسم التصاميم أو التوقيع على المستندات وإرسالها بالبريد الإلكتروني باستخدام الإصدار الجديد الأقل حجماً والأكثر إحكاماً من الجهاز S Pen Fold و Slim S Pen Case.



سلسلة Galaxy Watch6: تبني عادات صحية ليلاً ونهاراً

قدمت شركة سامسونج سلسلة Galaxy Watch6 لمساعدة المستخدمين على تتبع عادات نومهم وتخصيص وتحسين تجارب النوم. ومع أنه تم تقديم تقنية مراقبة النوم سابقاً من خلال الأجهزة القابلة للارتداء الحالية، توفر سلسلة Galaxy Watch6 المزيد من المعلومات الصحية المتعمقة والشاملة المتعلقة بالنوم، من خلال التعاون المستمر مع المتخصصين في هذا المجال، بما في ذلك الخبراء من مركز سامسونج الطبي.





▲يساعد برنامج التدريب المتقدم على النوم منGalaxy Watch6 و Galaxy Watch6 Classic المستخدمين على تطوير عادات نوم صحية.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح وجه الساعة المحدث للمستخدمين التحقق من درجة نومهم والإشعارات في لمحة سرعة. وقدم هون باك، نائب الرئيس ورئيس فريق الصحة الرقمية في وحدة أعمال MX Business لدى سامسونج للإلكترونيات، المجس النشط بيولوجياً المثبت في سلسلة Galaxy Watch6. ويسمح هذا المجس للمستخدمين مراقبة تخطيط القلب وضغط الدم وتكوين الجسم ومعدل ضربات القلب في جميع الأوقات لتبني عادات صحية والارتقاء بجودة حياتهم. وعند استخدامه مع تطبيق Samsung Health، يمكن للمستخدمين فهم صحتهم بشكل أفضل.



سلسلة Galaxy Tab S9: سد الفجوة من الإلهام إلى الإبداع

أطلقت سامسونج سلسلة Galaxy Tab S9، لتقدم من خلاله تعريفاً مبتكراًلتجربة الكمبيوتر اللوحي المتميز بفضل ميزات الأداء العالي والشاشة المذهلة. وباعتباره أول جهاز لوحي مقاوم للماء والغبار تقدمه Galaxy، يمكن للمستخدمين متابعة إلهامهم إلى أبعد مدى ممكن.





▲توفرسلسلة Galaxy Tab S9 تجربة كمبيوتر لوحي أكثر تميزاً. ويأتي مزوداً بشاشة AMOLED 2Xالديناميكية التي تقدم ألواناً زاهية مع معدل تحديث نشط يصل إلى 120 هيرتز، كما إنها حصلت أيضاً على تصنيف IP68، وهو أعلى مستوى لمقاومة الماء والغبار.





▲أضافت سلسلةGalaxy Tab S9 تطبيقات جديدة لإطلاق العنان لإبداع المستخدمين، بما في ذلك GoodNotes و Clip Studio Paint و LumaFusion.





▲ تأتي سلسلة Galaxy Tab S9مجهزة بأحدث معالج من نوع Snapdragon® 8 Gen 2 ، وتتميز بأداء قوي ورسومات عالية الجودة دون انقطاع مقارنة بجهاز الألعاب.



رحلة سامسونج نحو مستقبل مستدام

تماشياً مع التزام سامسونج بمستقبل مستدام، تتميز تشكيلة Galaxyالكاملة التي تم تقديمها في Unpacked بمواد صديقة للبيئة عبر دورة الإنتاج بأكملها، من المكونات الداخلية إلى التغليف الخارجي. ويستخدم كل من Galaxy Z Flip5 و Z Fold5 أجزاء معاد تدويرها أكثر من سلسلة Galaxy Z السابقة، ما يدل على التزام سامسونج إزاء الحد من التأثير البيئي لمنتجاتها.





▲أكدت سامسونج على جهودها المستمرة لخلق مستقبل مستدام.



ومع اقتراب Galaxy Unpacked 2023 من نهايته، قدم تي إم روه ملاحظاته الأخيرة واعداً بالتزام سامسونج المستمر بالابتكار المستدام.

وبعد العرض التقديمي، توجه أكثر من 2000 متفرج احتشدوا في المكان إلى منطقة التجارب، متحمسين للحصول على أحدث منتجات Galaxy.



عن قرب مع Galaxy: منطقة التجارب في سول

في Galaxy Unpacked 2023، كانت منطقة التجارببمثابة مساحة تفاعلية تعرض أحدث أجهزة Galaxy. ويضم المكان منطقة تصوير مستوحاة من "هانوك"، المنزل الكوري التقليدي الذي صممه تشاي كيونغ سون، المدير الفني للمسلسل التلفزيوني الكوري الجنوبي الشهير Squid Game، احتفالاً بالعاصمة سول، المدينة التي تتعايش فيها التقاليد مع الحداثة.





▲بعد انتهاء الحدث، زار ممثلو وسائل الإعلام منطقة التجارب، للتعرف على أحدث أجهزة Galaxy، بما في ذلك سلسلة Galaxy Z.





▲ قام الزوار بتصوير مجموعة متنوعة من منتجات جالكسي الجديدة في منطقة التجارب







▲في منطقة التجارب، استكشف الزوار شارع سول من جالاكسي، لعرض كلا الجانبين الحديث والتقليدي لهذه المدينة.



لقد مهد معرض Galaxy Unpacked 2023 الطريق لعصر جديد من تكنولوجيا الهواتف المحمولة، حيث يتصدر الابتكار الذي يتخذ من المستخدم ركيزة له. وتتطلع سامسونج إلى تبني هذه التطورات التحويلية، وتوقع مستقبل أكثر اتصالاً وفعالية ومتعة من أي وقت مضى.

ترقبوا تغطية غرفة أخبار سامسونج الكاملة لبرنامج Unpacked 2023 وأحدث الابتكارات التي ستكشف عنها Galaxy.



* قد تختلف المواصفات حسب السوق.

** إن جميع الوظائف والميزات والمواصفات والمعلومات الأخرى للمنتجات الواردة في هذا المستند بما في ذلك، وعلى سبيل المثال، الفوائد والتصميم والتسعير والمكونات والأداء والتوافر وقدرات المنتج، تكون عرضة للتغيير من دون أي إشعار مسبق.