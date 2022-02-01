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الثلاثاء، 01-02-2022 04:22 م

لمنح تجربة تصوير غامرة لمستخدميه

OPPOتطرح في السوق الأردني هاتفها الذكي AK16 بمظهره المذهل وخصائصه المحسّنة

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الوكيل الاخباري - طرحت شركة OPPO، العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية، في السوق الأردني مؤخراً هاتفها الذكي OPPO AK16 الذي يأتي ضمن فئتين بسعتي تخزين وذاكرتي وصول عشوائي ( 3 جيجا بايت RAM + 32 جيجا بايت ROM و 4 جيجا بايت RAM + 64 جيجا بايت ROM)، وبسعر 139 ديناراً فقط.

أبرز مميزات الهاتف الجديد وزنه الخفيف الذي يبلغ 175 غم وبسماكة 7.85 مم فقط،بالإضافة إلى تحسينات البرامج المدعومة من ColorOS 11.1والكاميرا المدعمة بالذكاء الاصطناعي التي تمكّن المستخدمين من التقاط صور شخصية طبيعية وجميلة أكثر.

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يأتي الهاتف بثلاثة ألوان أنيقة الأسود، والأبيض، والأزرق المنعش الجديد كليًا. بالإضافة إلى مظهره المذهل، فإن غطاءه الخلفي ثلاثي الأبعاد يمنح الراحة لقبضة اليد عند استخدامه . ويعتبرOPPO A16K الهاتف الذكي الواجب استخدامه لمن يرغبون أن يعيشوا حياة جديرة بالاهتمام.

ويأتي هاتفOPPO A16K بشاشة 6.52 بوصة عالية الدقة. تم تزويدها بتقنية All-day Eye Care - التي تضم سلسلة من الميزات التي تشمل عرض ضوء الشمس، وشاشة ضوء القمر، وإضاءة خلفية ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تساعد على ضمان تجربة بصرية مريحة طوال اليوم.

تجربة فريدة من نوعها
بالإضافة إلى مظهره اللافت للنظر ، يشتمل OPPO A16K على سلسلة من التحديثات الخاصة بالبرامج التي توفر تجربة مستخدم أكثر سلاسة وفعالية من جميع النواحي، كما يأتي مع بطارية كبيرة بسعة 4230 مللي أمبير في الساعة مقترنة بمجموعة من ميزات الشحن ، بما في ذلك Super Night Standby ، والشحن الليلي المحسن ، ووضع توفير الطاقة الفائق ، وعليه يتم المحافظة على الشحن طوال اليوم ، مع ضمان تجربة شحن آمنة ومريحة.

ويقوم نظام ColorOS11.1 الجديد الذي يتضمن ميزات مثلFlexDropو Three-finger Translate و Freeform Screenshot للمساعدة في تحسين الإنتاجية في العمل وتعزيز أداء الهاتف من خلال توفير الكفاءة والراحة والخصوصية والأمان .

 

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بالموسيقى أو مقاطع الفيديو في الخلفية أثناء العمل أو اللعب على الهاتف ، توفر خاصية البث الجديدة في الخلفية تجربة غامرة دون انقطاع.

تم تصنيع الهاتف بالكامل ليكون مقاومًا للماء ويأتي معتمداً بتصنيف IPX4. وتم اختبار متانة الهاتف من خلال إخضاعه لسلسلة من اختبارات الجودة الصارمة ، والتأكد من قدرتهعلى تحمل متطلبات الاستخدام طويل المدى.

 

وبفضل خافضات حرارة لوح الجرافيت المضافة حديثًا ، تم أيضًا تحسين تبديد الحرارة ، مما يمنع الهاتف من السخونة الزائدة أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو أو الألعاب لفترات طويلة من الوقت.

الكاميرا: صور ومقاطع فيديو طبيعية وجميلة في كافة الظروف
يشتمل OPPO A16K على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل ، إلى جانب العديد من الميزات التي تمت ترقيتها للمساعدة في التقاط صور مذهلة.

 

يمكن أن تحتفظ الإضاءة الخلفية HDR بالتفاصيل الغنية في اللقطات المأخوذة في بيئات الإضاءة الخلفية والضوء المنخفض ، بينما يقوم Dazzle Color بتحديد المشهد تلقائيا لاستعادة السطوع واللون الأصلي للصورة.

 

كما تساعد ثلاثة فلاتر ليلية تم تقديمها حديثًا للمستخدمين على التقاط مناظر ليلية للمدينة بأنماط مختلفة ، وكلا الكاميرتين الأمامية والخلفية للهاتف مزودتان بميزات الذكاء الاصطناعي AI من OPPO للحصول على صور شخصية أكثر طبيعية وحيوية.


 




 

 


 

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