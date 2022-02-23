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الأربعاء، 23-02-2022 09:31 ص

OPPO تكشف النقاب عن أحدث إنجازاتها في مجال الاستدامة استعداداً لعرض التقنيات الخضراء في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة 2022

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الوكيل الاخباري - مع اقتراب انعقاد المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة (MWC) 2022 في برشلونة، كشفت OPPO النقاب عن تقريرها للاستدامة لعام 2021 ، الذي يوضح بالتفصيل إنجازات الشركة في دمج الاستدامة والمفاهيم الصديقة للبيئة في دورة الحياة الكاملة لمنتجاتها، مع استمرارها في تحقيق رؤية علامتها التجارية المتمثلة في “التكنولوجيا للبشرية، اللطف للعالم”.

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تلتزم OPPO بتنفيذ مبادئ التعبئة المستدامة المعترف بها دولياً “3R + 1D” ، وتلتزم بتقليل وزن العبوة ، وإعادة استخدام المواد المعاد تدويرها بالإضافة إلى استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير وقابلة للتحلل في عبواتها.  وبدأت OPPO  وبنجاح ومنذ العام الماضي وابنطلاقا من السوق الأوروبية بتقليل كمية العبوات المستخدمة لمنتجات الهواتف الذكية بنسبة 24٪ مقارنة بمستويات 2019.

حيث تم تصنيع ما يقرب من 45٪ من هذه العبوات من الألياف المعاد تدويرها ، وانخفض إجمالي البلاستيك المستخدم في تغليف منتجات الهواتف الذكية بنسبة 95٪ منذ عام 2019.


لتعزيز ديمومة المنتح، قامت OPPO بتوفير وتطوير محرك صحة للبطارية بغية زيادة عمرها. وبفضل هذه التقنية المبتكرة ، يمكن الحفاظ على سعة البطارية لغاية 80٪ بعد الوصول إلى 1600 دورة شحن وتفريغ.


قامت OPPO بانشاء نظام لإعادة تدوير المنتجات ، حيث تقدم خدمات التبادل في السوق الصيني والأسواق الدولية لتعزيز إعادة تدوير وإعادة استخدام الهواتف المحمولة المستعملة.  و تم إعادة تدوير أكثر من 1.2 مليون هاتف في الصين، أي ما يعادل أكثر من 216 طنًا من النفايات الإلكترونية.


إلى جانب مبادراتها و مشاريعها الخاصة ، تعمل OPPO أيضاً عن كثب مع شركاء آخرين لتعزيز الاستدامة:


عقدت OPPO ولمدة عامين متتاليين، شراكة مع National Geographic لدعم حماية الأنواع المهددة بالانقراض من خلال حملة OPPO للألوان المهددة بالانقراض.


كانت OPPO إحدى أوائل الجهات التي قامت بالانضمام إلى  مشروع Eco Rating Labeling وتميزت بادائها. ويهدف المشروع الذي تم اطلاقه من قبل مشغلي الهاتف المحمول الأوروبيين الرائدين إلى تقييم الأداء البيئي للهواتف المحمولة في خمسة مجالات رئيسية: المتانة والديمومة، وقابلية الإصلاح ، وإعادة التدوير، وكفاءة المنتح للمناخ.


بالإضافة إلى جهودها في حماية البيئة، تتخذ OPPO إجراءات طويلة  المدى للمساهمة في التنمية المستدامة، مع التركيز على المجالات الرئيسية بما في ذلك الإدماج الرقمي، والصحة والرفاهية، وتمكين الشباب.  

 

على سبيل المثال ، قامت  OPPO بتطوير ميزة Color Vision Enhancement التي توفر 766 ملفاً شخصياً للشاشة ، مما يوفر حلولا للأشخاص الذين يعانون من ضعف في رؤية الألوان.

 

 ولطالما اتخذت OPPO إجراءات لتمكين الشباب،.حيث قامت و لمدة ثلاث سنوات متتالية بإدارة مشروع Renovators Emerging Artists Project ، والذي يوفر منصة للمبدعين الشباب لتخيّل كيفية اندماج الفن والتكنولوجيا في المستقبل.


ومن الجدير بالذكر أن OPPO ستقوم بالمشاركة في نهاية الشهر الحالي في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة (MWC) الذي يعقد في برشلونة تحت شعار ” صقل المستقبل”. خلال المؤتمر ستقوم OPPO بعرض أحدث منتجاتها التقنية في مجال الهواتف المحمولة بالإضافة إلى انجازاتها في مجال الواقع المعزز و الجيل الخامس، وقصص النجاح في مجال الاستدامة.


كما ستقوم OPPO  بتصميم وإطلاق مساحةً افتراضيةً لمحبّي التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم. بحيث تُمكّن المستخدمين الذين لن يستطيعوا الحضور شخصياً إلى المؤتمر، من الاستمتاع بكافة الفعاليات والأنشطة، من خلال أجهزتهم الذكية، في أي وقت ومن أي مكان من خلال الرابط التالي OPPO’s official YouTube channel


 




 

 


 

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