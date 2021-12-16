OPPO تكشف النقاب عن ابتكاراتها التكنولوجية الجديدة في ملتقاها السنوي INNO 2021

الوكيل الاخباري - كشفت OPPO العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية، خلال ملتقى OPPO INNO DAY السنوي الحدث التقنيالأكبر للشركة الذي عقد افتراضياً في مدينة سنتشن خلال يومي 14- 15 كانون الأول الجاري، النقاب عن عدد من ابتكاراتها التكنولوجية الرائدة بما فيها نظارات Air Glass ووحدة معالجة متطورة (NPU)MariSilicon X.

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و هاتف OPPO Find N القابل للطي.



وتعتبر نظارات Air Glassمن OPPO جهازاً رائداً في مجال الواقع المساعد (AR) وهي مزودة بجهاز العرض Spark Micro الذي تم تطويره ذاتياً من OPPOليعمل بتقنياتMicro LED المتطورة، فيما تم تصميم أول MariSilicon Xليجمع بين وحدة معالجة متطورةNPU ومزود خدمة الإنترنتISP وهندسة الذاكرة متعددة المستويات لتقديم أداء مذهل مع كفاءة طاقة لا تضاهى.ويجمع هاتف OPPO Find N بين التكنولوجيا المتطورة والجودة غير المسبوقة لخلق تجربة فريدةومحسّنة قابلة للطي.



OPPO Air Glass



تمتاز نظارات Air Glass بمظهرها البسيط ومنحنياتها التي تتدفق بحرية وخفة وزنها الذي يصل إلى حوالي 30 جراماً، لذا تعد هذه النظارات من OPPOواحدة من أخف أجهزة الدليل الموجي الأحادي في الصناعة ويمكن ارتداؤها مثل زوج من النظارات العادية.



وقالنائب الرئيس ورئيس معهد الأبحاث في OPPO ليفين ليو:"كما يوحي تصميمه المستقبلي ، تم إعداد OPPO Air Glass لإحداث ثورة في الطريقة التي نرى بها المعلومات ونستهلكها ، من خلال شاشتها سهلة الاستخدام التي تقدم الرسائل الرئيسية التي نحتاجها أمام أعيننا مباشرة."وأضاف قائلا،"مع نظارات OPPO Air Glass، لن يبدو العالم كما كان مرة أخرى."



توفر هذه النظاراتمن خلال دمج جهاز العرض الصغير الخاص بـOPPO، وتقنيات Micro LED المتقدمة ، وتقنية الدليل الموجي المخصصة ، محتوى ساطعاً وحاداً سواء تم ارتداؤها بالداخل أو في الخارج ، مما يضمن تجربة فائقة في جميع الأوقات.



يدعم زجاج نظارات OPPO's Air Glass وضعين للعرض - 16 مستوى تدرج الرمادي و 256 مستوى للتدرج الرمادي - ويمكن أن يوفر سطوعاً يصل إلى 1400 شمعة في المتوسط . وتم تصميمهالتكون في متناول أكبر عدد ممكن من الأشخاص، بما في ذلك المستخدمين الذين يعانون من اضطرابات بصرية مثل قصر وطول النظر.



وقد تم تزويد نظاراتAir Glass بتقنيات مخصصة للترجمة لتجعل التواصل بين الثقافات أكثر ملاءمة، وبمجرد الاقتران، يتم تحويل الإدخال الصوتي من مستخدم واحد إلى نص وترجمته تلقائياً قبل الظهور على شاشة Air Glass الخاصة بالمستخدم الآخر. تدعم الترجمة حاليا الترجمة الصينية-الإنجليزية، مع إضافة الصينية-اليابانية والصينية-الكورية.



كما تضم نظارات OPPO Air Glass مجموعة متنوعة من التطبيقات ويمكن تشغيلها باستخدام تطبيق Smart Glass على OPPO Watch 2 وأي هاتف ذكي OPPO مثبت عليه ColorOS 11 أو أحدث.



MariSilicon X



تقدم وحدة المعالجة المتطورة NPU منMariSilicon X 18 أداء فائق دون استنزاف البطارية،وتتضمن أيضا نظام ذاكرة DDR مخصصا بنطاق ترددي إضافي يصل إلى 8.5 جيجا بايت / ثانية.حيث يمكن لـ MariSilicon X التقاط مقاطع فيديو ليلية تعمل من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 4Kعن طريق إجراء تحسينات سطوع معقدة لكل إطار في الوقت الفعلي.



يشتملMariSilicon X على مزود خدمة إنترنت قوي يمكّن من التقاط الصور بنطاق ديناميكي مذهل يبلغ 20 بت 120 ديسيبل ، فيما أحدث MariSilicon X وبفضل قوة الحوسبة الكبيرة والبيانات العالية، ثورة في سير عملية التصوير لأداء معالجة 4k AI في الوقت الحقيقي ودمج20 بت HDR في مجال RAW على مستوى البكسل.



قال كبير مديري OPPOجيانغ بو "تعتبر وحدة المعالجة العصبية للتصوير المتطورة الجديدة لدينا هي أكبر قفزة اتخذناها حتى الآن، والتي توفر المزيد من القوة لأنظمة التصوير المحمولة وستخلق تجارب غير عادية للمستخدمين."



هاتف OPPO Find N



يجمع هاتف OPPO Find N بين التكنولوجيا المتطورة والجودة غير المسبوقة لخلق تجربة فريدةومحسّنة قابلة للطي.يُمكّن هاتف OPPO Find N المستخدمين من التبديل بين شاشة داخلية غامرة مقاس 7.1 بوصة وشاشة خارجية مقاس 5.49 بوصة تتكشف بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 8.4: 9 ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 18: 9 عند طيها.

يجمع المفصل المرن 136 مكونًا بدقة متناهية تصل إلى 0.01 مم مع تصميم فريد لمفصلة تخلق تجويفًا يشبه قطرة الماء يوسع عرض الطي ويقلل التجعد إلى حده الأدنى والذي لا يمكن ملاحظته بنسبة تصل إلى 80٪، فيما يسمح مفصل الانثناء للجهاز بالوقوف بحرية عند فتحه في أي زاوية بين 50-120 درجة.



يدعم OPPO Find N إيماءات الشاشة المجزأة التقليدية يتيح هذا البرنامج للمستخدمين التبديل بسلاسة بين شاشتين باستخدام لوحة مفاتيح مقسمة.وتم تخصيص واجهة مستخدم OPPO Find N للعمل بكفاءة في التطبيقات المتوافقة مثل تطبيق Notes حيث يمكن للمستخدمين تدوين الملاحظات دون الحاجة إلى حمل الجهاز، وتحويل Find N إلى كمبيوتر محمول صغير.تم تجهيز OPPO Find N بإعداد كاميرا ثلاثية على مستوى رائد يتضمن مستشعر رئيسي Sony IMX 766 بدقة 50 ميجابكسل وعدسة واسعة للغاية بدقة 16 ميجابكسل وعدسة مقرّبة " تليفوتو" 13 ميجابكسل وكاميرات سيلفي على كل من الشاشات الداخلية والخارجية مع القدرة على التكيف مع وضع FlexForm الذي يجعل التصوير بفاصل زمني عالي الدقة4kسهلاً وبدون استخدام اليدين في أي زاوية بين 50-120 درجة. ويمكنك استخدام الشاشات الداخلية والخارجية لنفسك وللهدف لمعاينة اللقطة ويمكن استخدام الكاميرا الخلفية الأكثر قوة لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة مع إيماءات اليد.



يستخدم OPPO Find N ولأول مرة على هاتف قابل للطي تصميماً منحنياً ثلاثي الأبعاد على كلا الحافتين الخارجيتين للجهاز لتحسين ملمس اليد والحفاظ على المظهر الأنيق. ويشتمل على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب يأتي الجهاز بثلاثة ألوان مميزة: اللون الأسود اللامع، والأبيض الخزفي اللامع والأرجواني الفاخر.يأتي OPPO Find N مزود مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 و 512 جيجابايت من تخزين UFS 3.1. توفر البطارية الكبيرة عمراً للبطارية طوال اليوم من خلال شحن لا سلكي و شحن لاسلكي عكسي.



كبير مسؤولي المنتجات في OPPO بيت لاو، قال في تعقيبه على اطلاق الهاتف " استثمرت OPPO الكثير من الوقت والجهد للتوصل إلى نهج أفضل لهاتف ذكي قابل للطي ومن خلال هاتف OPPO Find N ، نهدف إلى تغيير تصورات الناس حول ما يمكن أن يقدمه الهاتف الذكي وسنعمل على ان تكون هذه النوعية من الأجهزة القابلة للطي بمتناول لشريحة أكبر من الجمهور".

موعد طرح منتجات OPPO في الأسواق



من المقرر إطلاق نظارات OPPO Air Glass في الربع الأول من عام 2022 في سوق البر الرئيسي للصين. سيتوفر الجهاز باللونين الأسود أو الأبيض ، إلى جانب اثنين من ملحقات الإطار المخصصة.ستظهر MariSilicon X لأول مرة تجاريًا في سلسلة Find X في الربع الأول من عام 2022 ، مما يجعلها أقوى تجربة تصوير للهواتف الذكية حتى الآن.وسيكون جهاز OPPO N Find متوفرا في الأسواق الصينية اعتبارا من 23 كانون الأول.