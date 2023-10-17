ZainTECH وقعت اتفاقية للاستحواذ على شركة STS المزود الرائد لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "زين تك" ZainTECH - المزود الإقليمي للحلول الرقمية المتكاملة لمجموعة زين–أنها وقعت اتفاقية للاستحواذ على شركة الخدمات الفنية للكمبيوتر- إس تي إس (STS) ، الشركة الرائدة في تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي وخدمات تكنولوجيا المعلومات في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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وكشفت شركة ZainTECH أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية في القطاع الرقمي، وتنويع محفظة أعمالها في مشاريع البنية التحتية، البيانات، الابتكارات التكنولوجية، الخدمات السحابية، والأمن السيبراني، إذ ستقدم فرصة أكبر لوصول عملياتها إلى قطاع الأعمال والهيئات والمؤسسات الحكومية في أسواق المنطقة.



وتعد شركة الخدمات الفنية للكمبيوتر (STS) شريكا موثوقا في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات لقطاع الأعمال، فمنذ تأسيسها في العام 1989 تقدم الشركة أحدث الحلول والتقنيات التي تساهم في تطوير مشهد التحول الرقمي في المنطقة، إذ تلتزم بتمكين عملائها من التمتع برحلة تحول رقمي حقيقية ومبتكرة، فهي من الشركات التي تقدم منتجات تتبع نموذج البنية التحتية الرقمية التي تحتوي على حلول السحابة الهجينة المتعددة، والخدمات المدارة، بالإضافة إلى حلول الأمن السيبراني المدعومة بمركز عمليات الأمن السيبراني المتقدم (STS SOC)، وحلول منح التراخيص.



وساعدت الشركة العديد من المؤسسات على النمو من خلال تقديم استشارات تكنولوجيا المعلومات، وتلعب شركة STS دورا رئيسيا في التحول الثوري لقطاع تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط عبر مكاتبها المنتشرة في المملكة الأردنية، الإمارات، المملكة العربية السعودية، والبحرين، والعراق، حيث تقدم خدماتها ضمن ثلاث محاور خدمات البنية التحتية الحديثة التي تشتمل على حلول البنية التحتية والحوسبة السحابية وحلول الأمن السيبراني.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي"هذه الاتفاقية ستعزز من استثماراتنا في السوق الأردنية التي شهدت دخولنا قبل 20 عاما من خلال شركة زين الأردن، حيث تبرز هذه الخطوة التزامنا برحلة التحول الرقمي التي نقوم بها في المملكة".



وأوضح الخرافي قائلا " ندرك أهمية الابتكارات التكنولوجية وما تمثله من قوة دفع للاقتصادات الإقليمية، وما تقدمه من فرص تنموية لتحسين الحياة، لذا نواصل تطوير وتنويع الحلول والخدمات المبتكرة بدءاً من إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G، واتفاقية الاستحواذ على شركةSTS المتخصصة في توفير الحلول المعلوماتية المتكاملة ستعزز مكانة المملكة كمركز رقمي رائد في مجالات الابتكار وريادة الأعمال في أسواق الشرق الأوسط".



ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي في شركة ZainTECH أندرو حنا "ستساعدنا هذه الصفقة بفريقها المتميز الذي يتمتع برصيد غني من الخبرات على تعظيم قدرات عملياتنا وابتكاراتنا التكنولوجية، حيث ستعزز هذه الصفقة من قدرات فرق ZainTECH وZain B2B في تزويد قاعدة عملائنا في المنطقة بحلول التحول الرقمي الشاملة، وهو ما سيخدم أهدافنا الرئيسية بأن تكون شركة ZainTech من أكبر الشركات الإقليمية الشاملة التي توفّر منصات الحلول والخدمات الرقمية للمؤسسات".



ومن جهته قال رمزي الزين الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة STS "إن الزخم الذي اكتسبته عمليات شركة ZainTECH منذ إطلاقها قبل فترة زمنية قصيرة كان مذهلاً، لذا نحن متحمسون لهذا التعاون ولدعم هذا النمو والتطور في الأردن وفي عملياتنا الإقليمية في السعودية والإمارات والبحرين والعراق.

حيث يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني".



وفي ذات السياق، علّق الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (STS)، المهندس أيمن مزاهرة قائلا" نحن نشهد اليوم نقلة استراتيجية هامة في تاريخ شركتنا، وكلنا فخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة ZainTECH، وعلى ثقة بأن النتائج التي ستظهر على المدى القريب ستكون مميزة وذات بصمة في مشهد التحول الرقمي في الأردن والمنطقة بأكملها".



الجدير بالذكر أن شركة STS التي تضم أكثر من 350 خبير متخصص توفر حلول مبتكرة لبيئة رقمية مميزة تضم الحلول السحابية المتقدمة، وخدماتها المدارة القوية، وعروض الأمن السيبراني الشاملة، وقدرات البنية التحتية وتكامل الأنظمة، وبرامج التدريب والترخيص.

وتقدم خدماتها للقطاعات المالية، الحكومية، الصحة والتعليم، الاتصالات، والعديد من القطاعات المتخصصة في المنطقة نظرا لعمق شراكاتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع عمالقة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل Microsoft، Cisco، Dell Technologies، IBM، Oracle، وغيرها من كبرى الشركات العالمية.



وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعتها ZainTECH مع شركة إس تي إس بعد صفقة الاستحواذ التي نفذتها على "أدفولكس" المتخصصة في الخدمات السحابية وتطوير مشاريع البنية التحتية الرقمية في مايو الماضي، والتي سبقتها أيضا بصفقة استحواذعلى شركة "بايوس ميدل إيست"، وهي شركة رائدة في توفير خدمات السحابة الخاصة المُدارة في المنطقة.



وقادت هذه الاستحواذات التكنولوجية التي تقوم بها شركة ZainTECH إلى مكانة سوقية أفضل في مجال صناعتها، إذ تعزز محفظة خدماتها في التحول الرقمي، وجعلتها من الكيانات الرقمية الإقليمية المنافسة خلال فترة قصيرة من تأسيسها، إذ تستهدف الشركة أن تقدم واحدا من أكبر المزودين الإقليميين التي توفّر منصات الحلول والخدمات الرقمية الشاملة للمؤسسات الحكومية، والشركات في أسواق الشرق الأوسط.



وتؤمن الشركة أن استراتيجية التوسع التي تنفذها بنجاح في ساحة الابتكارات الرقمية الإقليمية ستعزز من قدراتها في توفير منصات حاضنة متطورة لمجموعة واسعة من خيارات الحلول المدارة للخدمات السحابية، الأمن السيبراني، خدمات البيانات، الحلول الرقمية، والطائرات بدون طيار والروبوتات.



يرجى التنويه بأن شركة PWC / Strategy& قد قامت بتقديم المشورة إلى شركة ZainTECH بينما قامت شركة Lumina Capital Advisors بتقديم المشورة إلى شركة إس تي إس STS بخصوص هذه الصفقة.



كما كانت شركة DLA Piper المستشار القانوني لشركة ZainTECH وكانت شركة Clyde & Co المستشار القانوني لشركة إس تي إس STS.

هذا الاستحواذ خاضع للموافقات والتشريعات التنظيمية.