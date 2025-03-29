عائلة حداد وعائلة فشحو ينعون الدكتور يعقوب عايد الخميس حداد

سيُشيّع جثمانه الطاهر يوم الأحد 30 آذار 2025 الساعة الثالثة بعد الظهر في مقبرة الصبيح – السلط.
تقبل التعازي بعد الدفن في جمعية آل حداد – الصوانية، السلط حتى الساعة التاسعة مساءً، ويومي الإثنين والثلاثاء من الساعة الرابعة عصرًا حتى التاسعة مساءً في قاعة كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس – خلدا.
سيقام جناز الثالث والتاسع والأربعين عن راحة نفسه يوم الثلاثاء 1 نيسان 2025 الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة الصعود الإلهي – خلدا.
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