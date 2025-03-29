عائلة حداد وعائلة فشحو ينعون الدكتور يعقوب عايد الخميس حداد

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الوكيل الإخباري- ببالغ الحزن وعميق الأسى، تنعى عائلة حداد في السلط وعائلة فشحو وأقرباؤهم وأنسباؤهم في الأردن والمهجر فقيدهم الغالي الدكتور يعقوب عايد الخميس حداد (أبو شاذل)، الذي وافته المنية يوم الجمعة 28 آذار 2025 عن عمر 73 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والمحبة. اضافة اعلان





سيُشيّع جثمانه الطاهر يوم الأحد 30 آذار 2025 الساعة الثالثة بعد الظهر في مقبرة الصبيح – السلط.



تقبل التعازي بعد الدفن في جمعية آل حداد – الصوانية، السلط حتى الساعة التاسعة مساءً، ويومي الإثنين والثلاثاء من الساعة الرابعة عصرًا حتى التاسعة مساءً في قاعة كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس – خلدا.



سيقام جناز الثالث والتاسع والأربعين عن راحة نفسه يوم الثلاثاء 1 نيسان 2025 الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة الصعود الإلهي – خلدا.