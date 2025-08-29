أبو حسان: المشاركة بمعرض دمشق الدولي يعكس عمق الروابط الاقتصادية بين الأردن وسوريا

وأشار أبو حسان، إلى أن المشاركة في المعرض تجسد حرص القطاع الصناعي والخدمي الأردني على تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي.
وأضاف، أن الجناح الأردني في المعرض، يمثل منصة مهمة لتسليط الضوء على جودة وتنافسية المنتج الأردني، والتعريف بقدرات الشركات الوطنية التي أصبحت علامة بارزة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح، أن المعرض يشكل فرصة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، وبناء سلاسل إمداد مشتركة، بما يسهم في زيادة الصادرات الأردنية ويدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للتصدير.
وبين، أن وجود هذا العدد من الشركات الأردنية، سواء في القطاعات الصناعية أو الخدمية، يعكس الثقة المتنامية بالاقتصاد الوطني، ويؤكد أن الأردن يمتلك مقومات حقيقية ليكون شريكًا مثاليًا للصناعة والخدمات السورية، بما يعزز من فرص التكامل والنمو المشترك.
وافتتح في العاصمة السورية دمشق الجناح الأردني، ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي في نسخته الثانية والستين، بمشاركة 42 شركة أردنية من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، بتنظيم من شركة بيت التصدير.
وتتنوع مشاركة الشركات الأردنية بين قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية ومستحضرات التجميل والبلاستيكية وصناعة التعبئة والتغليف، إلى جانب شركات خدمية، تشمل البنوك والمستشفيات وشركات تكنولوجيا المعلومات، بما يعكس تنوع وقوة الاقتصاد الأردني.
ويستمر المعرض حتى الخامس من أيلول المقبل، وسط توقعات بأن يسهم بتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، ويفتح المجال أمام المزيد من فرص التعاون الإقليمي.
