ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.86% للشهور الثمانية الأولى

أما على المستوى الشهري فقد ارتفع الرقم القياسي بنسبة 1.32% لشهر آب من عام 2025 مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وانخفاضا طفيفا نسبته (0.21%) (أقل من نقطة مئوية واحدة) لشهر آب من عام 2025 مقارنة مع شهر تموز 2025.
وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للشهور الثمانية الأولى من عام 2025 ما مقداره 112.60 مقابل 110.54 للفترة نفسها من عام 2024.
