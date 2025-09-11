الخميس 2025-09-11 01:45 م
 

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.86% للشهور الثمانية الأولى

دائرة الإحصاءات العامة
دائرة الإحصاءات العامة
 
الخميس، 11-09-2025 12:05 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري بشأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) والذي رصد ارتفاعا بنسبة 1.86% للشهور الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024.

أما على المستوى الشهري فقد ارتفع الرقم القياسي بنسبة 1.32% لشهر آب من عام 2025 مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وانخفاضا طفيفا نسبته (0.21%) (أقل من نقطة مئوية واحدة) لشهر آب من عام 2025 مقارنة مع شهر تموز 2025.


وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للشهور الثمانية الأولى من عام 2025 ما مقداره 112.60 مقابل 110.54 للفترة نفسها من عام 2024.

 
 
