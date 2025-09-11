ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.86% للشهور الثمانية الأولى

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري بشأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) والذي رصد ارتفاعا بنسبة 1.86% للشهور الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024.

أما على المستوى الشهري فقد ارتفع الرقم القياسي بنسبة 1.32% لشهر آب من عام 2025 مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وانخفاضا طفيفا نسبته (0.21%) (أقل من نقطة مئوية واحدة) لشهر آب من عام 2025 مقارنة مع شهر تموز 2025.