الأربعاء 2025-10-01 11:33 ص
 

ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 01-10-2025 09:47 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات دائرة مراقبة الشركات، ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.

اضافة اعلان


ووفقا للبيانات، فإن عدد الشركات المسجلة   في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وصلت إلى 5636 شركة مقابل 4715 شركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.


وأشارت البيانات إلى أن مجموع رؤوس الأموال المسجلة للشركات وصلت في الشهور التسعة الأولى إلى حوال 323 مليون دينار، وان أعلى أنواع الشركات تسجيلا من حيث العدد كانت ذات المسؤولية المحدودة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين الجيش الإسرائيلي يغلق شارع الرشيد الرئيسي للمتجهين شمالا من جنوب غزة

ة

فن ومشاهير لأول مرة.. باميلا الكيك في بطولة مسلسل رمضاني إلى جانب نجم سوري شهير

سقب

أخبار الشركات الملكية الأردنية وزين تطلقان خدمة الترجمة الفورية بلغة الإشارة في مطار الملكة علياء الدولي بالتعاون مع شركة "ميرج"

خم

منوعات مؤثر بريطاني يوثّق زلزال الفلبين في "بث مباشر"- فيديو

القمح

أخبار محلية إعادة طرح عطاء لشراء كميات من القمح للمرة الثانية

للا

منوعات هم الجذور ونحن الأغصان.. تحية احترام لكبار السن في يومهم العالمي

وزارة المياه

أخبار محلية ضبط حفارة مياه مخالفة في الشونة الجنوبية وحجزها

تطبيق سند

أخبار محلية نصف مليون مواطن معدل استخدام تطبيق "سند" أسبوعيا



 
 



الأكثر مشاهدة