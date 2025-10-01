ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن

ووفقا للبيانات، فإن عدد الشركات المسجلة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وصلت إلى 5636 شركة مقابل 4715 شركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن مجموع رؤوس الأموال المسجلة للشركات وصلت في الشهور التسعة الأولى إلى حوال 323 مليون دينار، وان أعلى أنواع الشركات تسجيلا من حيث العدد كانت ذات المسؤولية المحدودة.
