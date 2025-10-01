الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات دائرة مراقبة الشركات، ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.

ووفقا للبيانات، فإن عدد الشركات المسجلة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وصلت إلى 5636 شركة مقابل 4715 شركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.