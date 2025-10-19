الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الأحد 2025-10-19 01:20 م
 

ارشيفية
 
الأحد، 19-10-2025 12:41 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من تشرين الأول الحالي، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول من ذات الشهر، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ووفقا للنشرة ارتفع بنزين أوكتان 95 من 669 دولارا إلى 677 دولارا للطن، بنسبة 1.2 بالمئة، وارتفع بنزين أوكتان 90 من 646 دولارا إلى 650 دولارا للطن بنسبة 0.6 بالمئة.


وانخفض معدل سعر الديزل من 642 دولارا للطن إلى 635 دولارا وبنسبة 1.1 بالمئة، وانخفض معدل سعر الكاز من 670 دولارا للطن إلى 669 دولارا للطن بنسبة 0.1 بالمئة.


كما انخفض معدل سعر زيت الوقود من 390 دولارا للطن إلى 382 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 2.1 بالمئة.


وانخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال من 498 دولارا للطن الى 480 دولارا للطن، بنسبة 3.6 بالمئة، فيما انخفض معدل سعر خام برنت من 67 دولارا للبرميل إلى 66 دولارا بنسبة 1.5 بالمئة.

 
 
