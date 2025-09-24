الإحصاءات: ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين خلال الـ8 شهور الأولى للعام الحالي

12:12 م

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الزراعيين، والذي أظهر ارتفاعًا بنسبة 4.8% خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024.





كما سجّل التقرير انخفاضًا في أسعار المنتجين الزراعيين لشهر آب الماضي بنسبة 8.6% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2024، وانخفاضًا بنسبة 3.5% مقارنة مع شهر تموز الذي سبقه من نفس العام.



وبلغ الرقم القياسي التراكمي لأسعار المنتجين الزراعيين خلال الثمانية شهور الماضية 115.3 نقطة مقابل 110.0 نقطة للفترة ذاتها من عام 2024.

أما الرقم القياسي لشهر آب الماضي، فقد بلغ 92.4 نقطة، مقابل 101.1 نقطة لنفس الشهر من عام 2024، و95.8 نقطة لشهر تموز الذي سبقه من نفس العام.



المحاصيل التي ساهمت في الارتفاع والانخفاض



عند مقارنة الثمانية شهور الأولى من العام الحالي مع نفس الفترة من عام 2024، تبين أن الارتفاع في أسعار المنتجين الزراعيين يعود إلى ارتفاع أسعار عدد من المحاصيل، أبرزها:



الفلفل الحار



الفلفل الحلو الأخضر



الموز



وقد بلغت الأهمية النسبية لهذه المحاصيل 35.8%.



في المقابل، شهد الرقم القياسي انخفاضًا في أسعار عدد من المحاصيل الأخرى، من أبرزها:



البطاطا



الفلفل الحلو الملون



الباذنجان



وبأهمية نسبية بلغت 64.2%.



التغير الشهري – شهر آب 2025



أما على مستوى التغير الشهري، فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر آب الماضي مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024.

ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار عدد من المحاصيل، أهمها:



البندورة



الفلفل الحلو الملون



التين



وشكلت المحاصيل التي انخفضت أسعارها نسبة 56.1% من الأهمية النسبية.



في المقابل، ارتفعت أسعار بعض المحاصيل، أبرزها:



الملفوف الأبيض



الجريب فروت



الفلفل الحار



وبلغت الأهمية النسبية للمحاصيل التي ارتفعت أسعارها 43.9%.