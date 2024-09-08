الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق تقترب من المليار دولار خلال 8 أشهر

الوكيل الإخباري- قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، إن قيمة الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق ارتفعت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 16 بالمئة، حيث قاربت ولأول مرة من حجم المليار دولار خلال 8 أشهر لتبلغ ما مجموعه 964.9 مليون دولار أميركي.

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وبين حمودة خلال تصريح صحفي، أن قيمة الصادرات الصناعية من غرفة صناعة الزرقاء ارتفعت لشهر آب الماضي بنسبة 29 بالمئة لتبلغ ما مجموعه 163.1 مليون دولار، مقارنة مع قيمة الصادرات خلال آب من العام الماضي والتي بلغت 126.4 مليون دولار.



وأشار إلى أن صادرات المؤسسات الصناعية المنتسبة لغرفة صناعة الزرقاء إلى أسواق دول أميركا الشمالية شكلت ما نسبته 47 بالمئة من المجموع الكلي للصادرات، بقيمة بلغت 457.4 مليون دولار أميركي خلال الأشهر الثمانية الأولى، مرتفعة بنسبة بلغت 29 بالمئة، حيث بلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية ما مجموعه 430.9 مليون دولار مرتفعة بنسبة 30 بالمئة، كما بلغت الصادرات إلى كندا ما مجموعه 23.6 مليون دولار أميركي مرتفعة بنسبة 18بالمئة.



وأضاف أن الصادرات المتجهة إلى مجموعة الدول العربية بلغت خلال نفس الفترة ما مجموعه 353.5 مليون دولار أميركي مشكلة بذلك ما نسبته 36.6 بالمئة من المجموع الكلي للصادرات، إذ احتلت العراق المرتبة الأولى في قيمة الصادرات محققة ما مجموعه 129 مليون دولار، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية لتبلغ ما مجموعه 80.7 مليون دولار، وحلت مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بالمرتبة الثالثة بقيمة صادرات بلغت 32.2 مليون دولار.



وبين أن قيمة الصادرات إلى الدول الآسيوية غير العربية بلغت ما مجموعه 73 مليون دولار أميركي خلال 8 أشهر من العام الحالي، مشكلة ما نسبته 7.6 بالمئة من قيمة الصادرات الكلية، كما شكلت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ما نسبته 4 بالمئة من قيمة الصادرات الكلية، بقيمة إجمالية بلغت 41.2 مليون دولار أميركي.



وعلى مستوى القطاعات الصناعية احتلت صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المرتبة الأولى بقيمة بلغت 506.07 مليون دولار أميركي خلال ثمانية أشهر من العام الحالي، مرتفعة بنسبة 27 بالمئة، مقارنة مع قيمة صادرات هذا القطاع خلال نفس الفترة من عام 2023 والتي بلغت 398.71 مليون دولار أميركي.



وحلت صادرات قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بالمرتبة الثانية بقيمة بلغت 179.27 مليون دولار أميركي، مرتفعة بنسبة 24 بالمئة، كما احتلت صادرات قطاع الصناعات الإنشائية المرتبة الثالثة بقيمة بلغت 78.64 مليون دولار أميركي.



وبلغت صادرات قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ما قيمته 60.52 مليون دولار أميركي، محققة بذلك المرتبة الرابعة مرتفعة بنسبة بلغت 11 بالمئة، وحلت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بالمرتبة الخامسة بقيمة بلغت 46.45 مليون دولار أميركي، مرتفعة بنسبة بلغت 9 بالمئة.