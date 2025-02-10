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بعد ارتفاع اسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
الإثنين، 10-02-2025 09:16 م

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرام) محليا اليوم الاثنين، 470 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرام) 411 دينار، وفق عضو النقابة الحلي والمجوهرات اكرم شهاب.

وقال شهاب لـ "الوكيل الاخباري" أن أسعار الذهب وصلت الى أعلى مستوى عالميا عندما حيث بلغ 2910 دولارا للأونصة.

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وبلغ سعر بيع الذهب عيار “21” للغرام الواحد 58.700 دينار.

 
gnews

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