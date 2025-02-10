بعد ارتفاع اسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وقال شهاب لـ "الوكيل الاخباري" أن أسعار الذهب وصلت الى أعلى مستوى عالميا عندما حيث بلغ 2910 دولارا للأونصة.
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