تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع الليرة الرشادي (وزن 7 غرامات ) نحو 473 دينارًا، و الشراء عند 458 دينارا اليوم السبت.



فيما سجل سعر بيع الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرامات) نحو 541 دينارا والشراء عند 523 دينارا.

