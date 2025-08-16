السبت 2025-08-16 12:31 م
 

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

السبت، 16-08-2025 11:30 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر بيع الليرة الرشادي (وزن 7 غرامات ) نحو 473 دينارًا، و الشراء عند 458 دينارا اليوم السبت.

فيما سجل سعر بيع الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرامات) نحو 541 دينارا والشراء عند 523 دينارا.

واستقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21، إلى 67.6 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.4 دينارا لجهة الشراء.

 
 
